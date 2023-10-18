НАСА сделало снимок остатков звездного взрыва

Недавно НАСА поделилось интригующим изображением тонких остатков массивного звездного взрыва, произошедшего тысячи лет назад. Эти остатки, запечатленные в ультрафиолетовом свете аппаратом Galaxy Evolution Explorer (GALEX), расположены на расстоянии 1,500 световых лет от Земли в созвездии Лебедя.

Первоначальный взрыв был настолько мощным, что его было бы хорошо видно с Земли невооруженным глазом. Газ и пыль, видимые на изображении, были нагреты ударной волной сверхновой, которая продолжает расширяться наружу.

GALEX, запущенный НАСА в 2003 году, сыграл решающую роль в изучении эволюции ранней Вселенной, звездообразования и наблюдениях за черными дырами. Способность телескопа наблюдать в ультрафиолетовом диапазоне дала ученым ценную информацию об этих явлениях.

Изображение, предоставленное НАСА, демонстрирует красивые и сложные детали остатков взрыва. Изучая эти остатки, ученые смогут лучше понять процессы, происходящие во время звездных взрывов и последующего рассеивания элементов в окружающее пространство.

Это открытие служит свидетельством важности исследования космоса и постоянного поиска знаний о космосе. Продолжающиеся усилия НАСА по разгадке тайн Вселенной посредством новаторских миссий и передовых технологий продолжают вдохновлять и очаровывать людей во всем мире.

источники:

- НАСА