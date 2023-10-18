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Наука

НАСА сделало снимок остатков звездного взрыва

ByГабриэль Бота

Октябрь 18, 2023
НАСА сделало снимок остатков звездного взрыва

Недавно НАСА поделилось интригующим изображением тонких остатков массивного звездного взрыва, произошедшего тысячи лет назад. Эти остатки, запечатленные в ультрафиолетовом свете аппаратом Galaxy Evolution Explorer (GALEX), расположены на расстоянии 1,500 световых лет от Земли в созвездии Лебедя.

Первоначальный взрыв был настолько мощным, что его было бы хорошо видно с Земли невооруженным глазом. Газ и пыль, видимые на изображении, были нагреты ударной волной сверхновой, которая продолжает расширяться наружу.

GALEX, запущенный НАСА в 2003 году, сыграл решающую роль в изучении эволюции ранней Вселенной, звездообразования и наблюдениях за черными дырами. Способность телескопа наблюдать в ультрафиолетовом диапазоне дала ученым ценную информацию об этих явлениях.

Изображение, предоставленное НАСА, демонстрирует красивые и сложные детали остатков взрыва. Изучая эти остатки, ученые смогут лучше понять процессы, происходящие во время звездных взрывов и последующего рассеивания элементов в окружающее пространство.

Это открытие служит свидетельством важности исследования космоса и постоянного поиска знаний о космосе. Продолжающиеся усилия НАСА по разгадке тайн Вселенной посредством новаторских миссий и передовых технологий продолжают вдохновлять и очаровывать людей во всем мире.

источники:
- НАСА

By Габриэль Бота

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