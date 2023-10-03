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Предстоящие выходы в открытый космос с участием астронавтов НАСА, впервые побывавших в космосе

ByГабриэль Бота

Октябрь 3, 2023
Предстоящие выходы в открытый космос с участием астронавтов НАСА, впервые побывавших в космосе

Два предстоящих выхода в открытый космос за пределами Международной космической станции проведут астронавты НАСА, которые оба впервые выходят в открытый космос. Астронавт НАСА Лорал О'Хара примет участие в выходах в открытый космос 12 и 20 октября в сопровождении астронавта ЕКА Андреаса Могенсена в первом выходе и астронавта НАСА Жасмин Могбели во втором.

Выходы в открытый космос будут включать в себя научные исследования и задачи по обслуживанию станции. Во время первого выхода в открытый космос О'Хара и Могенсен соберут образцы для анализа на наличие микроорганизмов снаружи станции. Они также заменят камеру высокого разрешения и проведут техническое обслуживание в рамках подготовки к будущим выходам в открытый космос.

Второй выход в открытый космос будет включать в себя удаление неисправного электронного блока и замену подшипникового узла на солнечных батареях станции. Эти подшипники позволяют солнечным батареям правильно отслеживать солнце, когда станция вращается вокруг Земли.

Пресс-конференция, посвященная выходам в открытый космос, состоится 6 октября в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на телевидении НАСА, в приложении НАСА и на веб-сайте агентства.

Это будет первый выход в открытый космос как для О'Хары, так и для Могенсен, а Могбели примет участие во втором выходе в открытый космос. Выходы в открытый космос пройдут под руководством экспертов Программы Международной космической станции и NASA Johnson.

СМИ, заинтересованные в участии, должны связаться с отделом новостей Джонсона по телефону или электронной почте. Вопросы для пресс-конференции также можно задать в социальных сетях с помощью #AskNASA.

Первый выход в открытый космос планируется начать в 10 утра по восточному времени и продлится примерно шесть часов, а трансляция по телевидению НАСА начнется в 8:30. Второй выход в открытый космос начнется в 7:30 утра по восточному времени и продлится примерно шесть с половиной часов. Репортажи НАСА по телевидению начинаются в 6 утра.

Для получения дополнительной информации о Международной космической станции, ее исследованиях и работе посетите официальный сайт НАСА.

Источники: НАСА.

Определения:
– Выход в открытый космос: деятельность, выполняемая астронавтами вне космического корабля в космосе, обычно в целях технического обслуживания или научных исследований.
– Микроорганизмы: микроскопические организмы, такие как бактерии, вирусы и грибы, которые слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом.
– Подшипник поворотного механизма: компонент, который обеспечивает плавное вращение солнечных батарей Международной космической станции для отслеживания Солнца.

By Габриэль Бота

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