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НАСА готовится к запуску миссии Psyche к богатому металлами астероиду

ByМамфо Брешиа

Октябрь 4, 2023
НАСА готовится к запуску миссии Psyche к богатому металлами астероиду

НАСА готовится к запуску миссии «Психея», которая исследует богатый металлами астероид. Космический корабль будет запущен на ракете SpaceX Falcon Heavy со стартового комплекса 39А в Космическом центре НАСА имени Кеннеди во Флориде. Запуск запланирован на 12 октября 2023 года в 10:16 по восточному времени.

Целью миссии является изучение астероида Психея, который расположен между Марсом и Юпитером. Этот астероид уникален, поскольку содержит значительное количество металла, в отличие от предыдущих астероидов, которые в основном состояли из камня или льда. Ученые полагают, что Психея может быть частью внутренней части планетезимали, строительного блока каменистой планеты. Изучая Психею, исследователи надеются получить представление о формировании Земли и других подобных планет.

Помимо изучения самого астероида, миссия «Психея» также проведет демонстрацию технологии под названием «Оптическая связь в глубоком космосе НАСА». Этот эксперимент проверит использование лазеров для передачи данных с более высокой скоростью на большие расстояния. Космический корабль опробует широкополосную оптическую связь в течение первых двух лет своего путешествия к Психее.

Запуск будет транслироваться в прямом эфире на различных платформах, включая NASA TV, YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, приложение NASA и веб-сайт агентства. Перед запуском 10 октября НАСА проведет брифинг по миссии и науке, а 11 октября последует предстартовая пресс-конференция.

НАСА с нетерпением ждет предстоящей миссии «Психея» и надеется, что она предоставит ценную информацию о составе и формировании нашей Солнечной системы. Агентство призывает общественность следить за миссией и участвовать в ней, используя хэштеги #MissionToPsyche и #AskNASA в социальных сетях.

источники:
- НАСА

By Мамфо Брешиа

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