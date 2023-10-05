Миссия НАСА Psyche к астероиду, богатому металлами, стартует

НАСА готовится к запуску миссии «Психея», целью которой является исследование богатого металлами астероида под названием «Психея». Космический корабль был подключен к приспособлению для крепления полезной нагрузки на объекте Astrotech Space Operations во Флориде, и его запуск запланирован на 12 октября 2023 года на ракете SpaceX Falcon Heavy. Космический корабль Psyche будет путешествовать в течение почти шести лет и преодолеет расстояние около 2.2 миллиарда миль, чтобы достичь астероида, который расположен между Марсом и Юпитером.
Цель миссии «Психея» — изучить астероид и получить представление о формировании Земли и других каменистых планет. Это будет первая миссия к астероиду, состоящему в основном из металла, поскольку предыдущие миссии были сосредоточены на астероидах, состоящих из камня или льда. Ученые полагают, что Психея может содержать ядро планетезимали, которое является строительным блоком каменистой планеты. Изучая астероид, исследователи надеются лучше понять состав ядра Земли.
В дополнение к основной миссии космический корабль Psyche также проведет демонстрацию технологии под названием Deep Space Optical Communications. Этот эксперимент проверит возможность использования лазеров для передачи данных с более высокой скоростью за пределы Луны. Космический корабль будет осуществлять высокоскоростную оптическую связь с Землей в течение первых двух лет своего путешествия к Психее.
НАСА будет обеспечивать прямую трансляцию деятельности по запуску на различных платформах, включая NASA TV, YouTube, X, Facebook, Twitch и приложение НАСА. Перед запуском 10 октября пройдет миссионерский и научный брифинг, а также предстартовая пресс-конференция 11 октября. Эти мероприятия предоставят дополнительную информацию о целях и научной значимости миссии Psyche.
В целом, миссия «Психея» представляет собой значительный шаг вперед в нашем исследовании астероидов и нашем понимании формирования каменистых планет. Благодаря этой миссии ученые надеются получить новую информацию о происхождении и составе ядра Земли.
источники:
– Пресс-релиз НАСА – 5 октября 2023 г.