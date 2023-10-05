Миссия НАСА Psyche к астероиду, богатому металлами, стартует

НАСА готовится к запуску миссии «Психея», целью которой является исследование богатого металлами астероида под названием «Психея». Космический корабль был подключен к приспособлению для крепления полезной нагрузки на объекте Astrotech Space Operations во Флориде, и его запуск запланирован на 12 октября 2023 года на ракете SpaceX Falcon Heavy. Космический корабль Psyche будет путешествовать в течение почти шести лет и преодолеет расстояние около 2.2 миллиарда миль, чтобы достичь астероида, который расположен между Марсом и Юпитером.

Цель миссии «Психея» — изучить астероид и получить представление о формировании Земли и других каменистых планет. Это будет первая миссия к астероиду, состоящему в основном из металла, поскольку предыдущие миссии были сосредоточены на астероидах, состоящих из камня или льда. Ученые полагают, что Психея может содержать ядро ​​планетезимали, которое является строительным блоком каменистой планеты. Изучая астероид, исследователи надеются лучше понять состав ядра Земли.

В дополнение к основной миссии космический корабль Psyche также проведет демонстрацию технологии под названием Deep Space Optical Communications. Этот эксперимент проверит возможность использования лазеров для передачи данных с более высокой скоростью за пределы Луны. Космический корабль будет осуществлять высокоскоростную оптическую связь с Землей в течение первых двух лет своего путешествия к Психее.

НАСА будет обеспечивать прямую трансляцию деятельности по запуску на различных платформах, включая NASA TV, YouTube, X, Facebook, Twitch и приложение НАСА. Перед запуском 10 октября пройдет миссионерский и научный брифинг, а также предстартовая пресс-конференция 11 октября. Эти мероприятия предоставят дополнительную информацию о целях и научной значимости миссии Psyche.

В целом, миссия «Психея» представляет собой значительный шаг вперед в нашем исследовании астероидов и нашем понимании формирования каменистых планет. Благодаря этой миссии ученые надеются получить новую информацию о происхождении и составе ядра Земли.

источники:

– Пресс-релиз НАСА – 5 октября 2023 г.