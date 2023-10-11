НАСА представит первые фотографии крупнейшего образца астероида, когда-либо собранного

НАСА собирается представить первые фотографии крупнейшего образца астероида, когда-либо собранного в космосе. Образец был собран космическим кораблем OSIRIS-REx три года назад с околоземного астероида Бенну. Открытие состоится в Космическом центре НАСА Джонстон в Хьюстоне.

Считается, что Бенну, богатое углеродом тело, обнаруженное в 1999 году, состоит из рыхлой совокупности камней. Он содержит ценную информацию о происхождении и развитии каменистых планет, таких как Земля, а также о потенциальной эволюции жизни. Говорят, что химия и минералогия астероида практически не изменились с момента его образования примерно 4.5 миллиарда лет назад.

Капсула с образцом астероида Бенну была благополучно сброшена с парашютом в пустыню штата Юта. Затем его перевезли в центр Джонсона и осмотрели в чистой комнате. Внутреннюю канистру капсулы открыли, чтобы разделить образцы на более мелкие экземпляры для анализа учеными в 60 лабораториях по всему миру.

Это третий и самый крупный образец астероида, когда-либо доставленный на Землю для анализа. Космическое агентство Японии также выполняло аналогичные миссии в 2010 и 2020 годах. Было обнаружено, что образцы миссии 2020 года содержат органические соединения, что подтверждает теорию о том, что ранняя Земля была засеяна ингредиентами для жизни небесными объектами, такими как кометы, астероиды и метеориты.

Миссия OSIRIS-REx была запущена в 2016 году и достигла Бенну в 2018 году. После почти двух лет пребывания на орбите 20 октября 2020 года космический корабль успешно извлек образец рыхлого поверхностного материала астероида с помощью своей роботизированной руки. НАСА также запустит еще одну миссию. к более отдаленному астероиду под названием Психея, который, как полагают, является остатком ядра протопланеты.

Такое развитие исследований астероидов приближает нас к пониманию происхождения нашей Солнечной системы и потенциала жизни за пределами Земли.

источники:

- Миссия НАСА по астероиду OSIRIS-REx

– Японские миссии на астероид Хаябуса-2.