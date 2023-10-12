Путешествие НАСА к богатому металлами астероиду

Резюме:

НАСА готовится запустить зонд для исследования Психеи, объекта, расположенного на расстоянии 2.2 миллиарда миль от нас, который может дать ценную информацию о составе и внутренней части таких планет, как Земля. Этот богатый металлами астероид, который мог быть остатками небольшой планеты или ранее неизвестного небесного тела, предоставляет ученым уникальную возможность исследовать мир с металлической поверхностью. Зонд будет запущен из Космического центра Кеннеди на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy с резервным окном, если погодные условия будут неблагоприятными. Достигнув Психеи в июле 2029 года, зонд развернет передовые инструменты для изучения магнитного поля, химического состава, минералов и топографии астероида. Миссия также продемонстрирует технологические достижения, в том числе лазерную связь следующего поколения и использование специальной двигательной установки под названием «Двигатели на эффекте Холла», которая использует энергию солнечных батарей для создания электрических и магнитных полей. Избегая необходимости использования большого количества химического топлива, эта система обеспечивает непрерывное ускорение в космосе. Неправильная форма и состав Психеи, в которой, по оценкам, до 60% состоит из металла, а остальная часть — из камня, делают ее интригующим местом для научных исследований.

источники:

- НАСА собирается отправиться к богатому металлами астероиду (2023 г., 12 октября), получено 12 октября 2023 г. с сайта Phys.org.