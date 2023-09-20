Космический корабль НАСА доставит самый крупный образец астероида

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx должен доставить на Землю в воскресенье самый крупный образец, когда-либо собранный с астероида. После семилетней миссии космический корабль сбросит как минимум чашку обломков, которые он захватил с астероида Бенну. Ожидается, что этот образец будет весить около 250 г (0.5 фунта) гальки и пыли, что значительно больше, чем примерно чайная ложка, привезенная Японией с двух других астероидов.

Эта доставка является важной вехой в освоении космоса, поскольку ни одна другая страна не смогла успешно извлечь фрагменты астероидов. Эти сохранившиеся капсулы времени ранней Солнечной системы содержат ценную информацию о происхождении Земли и жизни. Изучая эти образцы астероидов, ученые стремятся получить представление о процессах, которые привели к образованию нашей планеты.

Космический корабль OSIRIS-REx отправился в свою миссию стоимостью 1 миллиард долларов в 2016 году и достиг Бенну в 2018 году. Он провел два года, летая вокруг астероида в поисках лучшего места для сбора образцов. В 2020 году космический корабль успешно приземлился на поверхности Бенну и с помощью вакуума собрал пыль и гальку. Часть материала улетела в космос из-за заклинившей крышки, но оставшиеся образцы удалось закрепить в капсуле.

Бенну, открытый в 1999 году, имеет ширину примерно полкилометра и считается остатком гораздо большего астероида. Его неровная черная поверхность покрыта валунами, и ученые полагают, что она хранит остатки формирования Солнечной системы 4.5 миллиарда лет назад. Он также представляет потенциальную угрозу для Земли, поскольку может подойти достаточно близко, чтобы столкнуться с нашей планетой в 2182 году. Изучение Бенну будет способствовать нашему пониманию потенциальных методов отклонения таких астероидов в случае необходимости.

По прибытии капсула с образцами будет выпущена из космического корабля OSIRIS-REx и сброшена на парашюте в пустыню штата Юта. Затем его перевезут в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне для анализа. С образцами будут обращаться по строгим протоколам, чтобы избежать загрязнения, и они будут изучаться в специальной лаборатории центра.

Помимо миссии OSIRIS-REx, НАСА проводит еще две текущие миссии по астероидам. Эти миссии «Психея» и «Люси» внесут свой вклад в наше понимание формирования и состава астероидов. Способность НАСА извлекать и изучать эти драгоценные образцы астероидов позволяет нам разгадать тайны нашей Солнечной системы и происхождения жизни на Земле.

(Источники: НАСА, ABC News)