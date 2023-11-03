Новый взгляд на Динкинеш: раскрытие тайн бинарных астероидных систем

Недавняя миссия НАСА по исследованию загадочного астероида Динкинеш, который когда-то считался уникальным объектом, принесла поразительное открытие. Вопреки первоначальным предположениям, космический корабль «Люси» подтвердил, что Динкинеш на самом деле представляет собой двойную систему астероидов. Это означает, что два астероида вращаются вокруг друг друга, имея общий центр. Система уникальна тем, что два астероида значительно различаются по размеру: один затмевает другой.

Ранее считавшийся одним астероидом, двойная природа Динкинеша поразила ученых. «Динкинеш действительно оправдал свое название; это чудесно», — сказал Хэл Левисон, главный исследователь Люси в Юго-Западном исследовательском институте. Открытие этой двойной пары расширило масштабы миссии Люси, которая изначально планировалась включать облёты семи астероидов. С добавлением Динкинеша, а также двух троянских лун, а теперь и этого спутника, миссия была расширена и теперь включает 11 небесных тел.

Люси пролетела мимо системы астероидов Динкинеш на впечатляющей скорости 10,000 XNUMX миль в час. Ранее исследователи подозревали, что Динкинеш мог быть двойной системой из-за изменений ее яркости с течением времени. Изображения, сделанные космическим кораблем, не только подтвердили их теорию, но и превзошли ожидания, продемонстрировав безупречную работу системы слежения за терминалом Люси.

Успешное исследование Динкинеша открыло новые двери для понимания динамики и небесных явлений, связанных с двойными астероидными системами. Это позволяет ученым исследовать гравитационные силы, орбитальную механику и потенциальное воздействие, которое такие системы могут оказывать на окружающую космическую среду.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое двойная система астероидов?

Ответ: Двойная система астероидов состоит из двух астероидов, вращающихся вокруг общего центра.

Вопрос: Как ученые определили, что Динкинеш представляет собой двойную систему астероидов?

Ответ: Ученые заподозрили двойную природу Динкинеша из-за изменений его яркости с течением времени. Эти подозрения были подтверждены изображениями, сделанными космическим кораблем Люси.

Вопрос: Как открытие бинарной природы Динкинеша повлияло на миссию Люси?

Ответ: Это открытие расширило миссию Люси, первоначально запланированную на семь пролетов, и теперь включает 11 небесных тел.

Вопрос: В чем важность изучения двойных астероидных систем?

Ответ: Изучение двойных систем астероидов дает представление о гравитационных силах, орбитальной механике и потенциальном воздействии на окружающую космическую среду.