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Космический корабль НАСА «Психея» начинает миссию к покрытому металлом астероиду

ByГабриэль Бота

Октябрь 13, 2023
Космический корабль НАСА «Психея» начинает миссию к покрытому металлом астероиду

Космический корабль НАСА «Психея» отправился в шестилетнее путешествие для исследования редкого астероида, покрытого металлом, что стало первой в истории миссией в металлический мир. Считается, что астероид, известный как Психея, является остатком ядра ранней планеты и может дать ценную информацию о внутреннем устройстве Земли и других каменистых планет.

Космический корабль был запущен компанией SpaceX из Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде и должен достичь астероида в 2029 году. Психея — самый крупный из девяти известных астероидов, богатых металлами, и расположен во внешней части главного пояса астероидов между Марсом и Марсом. Юпитер.

Ведущий ученый Линди Элкинс-Тэнтон из Университета штата Аризона выразила восторг по поводу миссии, заявив: «Давно человечество мечтало достичь металлического ядра нашей Земли… В нашей Солнечной системе есть один способ взглянуть на металлическое ядро. , и это произойдет, если мы отправимся на этот астероид».

Ученые полагают, что астероид имеет диаметр около 144 миль (232 км) в самом широком месте и 173 мили (280 км) в длину, а его поверхность наполнена железом, никелем и другими металлами. Они также ожидают присутствия силикатов и ожидают, что поверхность будет покрыта мелкими металлическими зернами в результате космических воздействий.

Помимо предоставления информации о формировании Солнечной системы, миссия Psyche призвана ответить на фундаментальные вопросы о жизни на Земле. Астероид может пролить свет на происхождение жизни и факторы, которые делают нашу планету пригодной для жизни. Ядро Земли, состоящее в основном из железа, генерирует магнитное поле, которое защищает нашу атмосферу и позволяет жизни процветать.

Миссия стоимостью 1.2 миллиарда долларов, возглавляемая Университетом штата Аризона от имени НАСА, пройдёт обходным маршрутом, чтобы достичь астероида. Космический корабль будет использовать Марс для повышения гравитации в 2026 году, а затем достигнет Психеи в 2031 году и попытается выйти на орбиту вокруг нее.

В целом, миссия «Психея» обещает произвести революцию в нашем понимании планетных ядер и предоставить бесценную информацию о космических процессах, которые сформировали нашу Солнечную систему.

источники:
– Миссия НАСА «Психика»: https://www.nasa.gov/mission-pages/psyche/index.html.
– Университет штата Аризона: https://asunow.asu.edu/20190314-arizona-impact-major-study-reveals-bomb-scarred-asteroid-psyche

By Габриэль Бота

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