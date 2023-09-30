НАСА выбирает SpaceX для миссии TRACERS по изучению космической погоды

НАСА выбрало SpaceX в качестве поставщика услуг запуска для своей миссии TRACERS. Цель этой миссии — исследовать космическую погоду и то, как энергия Солнца влияет на магнитную среду Земли. TRACERS станет ценным дополнением к гелиофизическому парку НАСА, предоставляя важную информацию о системе Солнце-Земля.

В миссии будут задействованы два небольших спутника под названием Tandem Reconnection и Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites. Эти спутники будут вращаться по орбите вокруг Земли, фокусируясь на взаимодействии солнечного ветра (заряженных частиц, испускаемых Солнцем) и магнитного поля Земли. Это взаимодействие, известное как магнитное пересоединение, потенциально может передавать значительное количество энергии и может повлиять на пилотируемые миссии и чувствительные спутники.

Проект TRACERS возглавляется Университетом Айовы в сотрудничестве с партнерами из Юго-западного исследовательского института и компании Millennium Space Systems. Услуги по запуску спутников будут предоставляться Программой запуска услуг НАСА, базирующейся в Космическом центре Кеннеди во Флориде, в рамках контракта агентства на услуги по запуску VADR.

Выбор SpaceX для этой миссии подчеркивает продолжающееся партнерство между НАСА и частной космической отраслью. Имея надежный опыт запуска спутников и грузов на Международную космическую станцию, SpaceX является надежным выбором для этого важного предприятия.

Изучение космической погоды имеет решающее значение для понимания того, как активность Солнца влияет на Землю и ее инфраструктуру. Информация, собранная в ходе миссии TRACERS, расширит возможности прогнозирования и подготовки к явлениям космической погоды, которые могут повлиять на системы связи, электросети и другие технологии на Земле.

Источник: НАСА