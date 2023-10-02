НАСА выбирает SpaceX для миссии TRACERS по изучению магнитосферы Земли

НАСА выбрало компанию SpaceX и ее ракету Falcon 9 для запуска миссии TRACERS (спутники тандемного пересоединения и электродинамической разведки Cusp). Эта миссия будет состоять из двух небольших спутников, целью которых является исследование космической погоды и воздействия солнечной энергии на магнитосферу Земли.

TRACERS станет важным дополнением к гелиофизическому флоту НАСА, давая ответы на давние вопросы о системе Солнце-Земля. Спутники будут сосредоточены на изучении взаимодействия солнечного ветра, который представляет собой непрерывный поток ионизированных частиц, исходящих от Солнца, и магнитной среды вокруг Земли.

В этом исследовании особое внимание будет уделено магнитному пересоединению, которое происходит, когда встречаются два магнитных поля и приводит к мощной передаче энергии. Понимание этого процесса имеет решающее значение, поскольку оно может повлиять на миссии с экипажем и чувствительные спутники. Миссию возглавляет Университет Айовы в сотрудничестве с партнерами из Юго-Западного исследовательского института и компании Millennium Space Systems.

Главный исследователь миссии, профессор Крейг Клетцинг, объяснил важность изучения куспида, области, где происходит магнитное пересоединение. Он заявил: «Магнитное пересоединение может произойти во многих местах магнитопаузы, но исследовать такое гигантское пространство поиска сложно. Куспид — это то место, где мы можем изучить признаки воссоединения, происходящие повсюду».

Для сбора данных о переподключении спутники TRACERS пролетят через северный полярный выступ, причем один спутник будет следовать за другим. Наблюдая и анализируя возникновение и частоту повторных соединений на внешних границах магнитного поля Земли, ученые надеются улучшить свое понимание того, как энергия Солнца передается на нашу планету.

В заключение отметим, что миссия TRACERS при поддержке SpaceX и ракеты Falcon 9 внесет неоценимую информацию о динамике магнитосферы Земли и ее реакции на солнечную активность. Эти знания помогут прогнозировать и смягчать потенциальное воздействие космической погоды на Землю и ее технологическую инфраструктуру.

Определения:

– Магнитосфера: область вокруг планеты, которая находится под влиянием ее магнитного поля и защищает ее от солнечного ветра.

– Солнечный ветер: поток заряженных частиц, в основном протонов и электронов, испускаемых Солнцем.

– Магнитное пересоединение: процесс, при котором два магнитных поля сталкиваются и перестраиваются, высвобождая большое количество энергии.

источники:

- НАСА

– Университет Айовы

– Юго-Западный научно-исследовательский институт

– Космические системы тысячелетия