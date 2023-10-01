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Наука

НАСА выбирает SpaceX для запуска небольших спутников для изучения космической погоды

ByРоберт Эндрю

Октябрь 1, 2023
НАСА выбирает SpaceX для запуска небольших спутников для изучения космической погоды

НАСА выбрало SpaceX для запуска пары небольших спутников, известных как TRACERS, в 2025 году в рамках совместной миссии. TRACERS, или спутники-разведчики тандемного пересоединения и электродинамики куспов, будут изучать космическую погоду и магнитосферу с низкой околоземной орбиты.

Первоначально TRACERS был выбран НАСА в качестве гелиофизической миссии Small Explorer (SMEX) в 2019 году с бюджетом не более 115 миллионов долларов. Первоначально запланированный как вторичная полезная нагрузка, его планировалось запустить вместе с другой миссией SMEX под названием PUNCH. Однако позже НАСА объявило, что PUNCH будет использовать ракету Falcon 9 совместно с другой астрофизической миссией под названием SPHEREx, причем обе миссии стартуют в 2025 году.

Хотя в заявлении НАСА не была указана конкретная дата запуска, представитель Лиджей Локхарт подтвердил, что TRACERS будет основной полезной нагрузкой миссии совместного использования на солнечно-синхронной орбите, запуск которой запланирован не ранее апреля 2025 года.

Стоимость заказа, выданного SpaceX, не разглашается из-за «конкурентной информации». Однако база данных государственных закупок показала, что НАСА добавило 3.593 миллиона долларов к контракту SpaceX VADR, который может быть связан с миссией TRACERS.

Выйдя на солнечно-синхронную орбиту, космический корабль TRACERS неоднократно пересечет полярный выступ магнитосферы Земли, изучая взаимодействие между солнечным ветром и земной магнитосферой. Эти взаимодействия, известные как магнитное пересоединение, жизненно важны для понимания космической погоды и ее потенциального воздействия на Землю.

Миссию TRACERS возглавляет Дэвид Майлз из Университета Айовы, который занял пост главного исследователя после смерти Крейга Клетцинга, также из Университета Айовы. За постройку космического корабля отвечает компания Millennium Space Systems.

источники:
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By Роберт Эндрю

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