НАСА выбирает четыре миссии, ориентированные на Солнце, для концептуальных исследований

НАСА недавно объявило о выборе четырех небольших исследовательских миссий, которые будут сосредоточены на изучении Солнца и его взаимоотношений с Землей. Целью этих миссий является расширение нашего понимания гелиофизики — области, изучающей природу Солнца и его влияние на Солнечную систему.

Первая миссия, известная как «Кросс-масштабное исследование магнитного хвоста Земли и Авроры» (CINEMA), будет изучать структуру и эволюцию плазменного слоя Земли. Этот плотный слой космической плазмы находится в магнитных полях, текущих за Землей. Эта миссия под руководством Робин Миллан из Дартмутского колледжа будет использовать группировку из девяти спутников CubeSat на солнечно-синхронной низкой околоземной орбите, чтобы изучить, как магнитные поля Земли передают тепло и изменяются с течением времени.

Миссия Chromogenic Magnetism Explorer (CMEx), возглавляемая Холли Гилберт из Национального центра атмосферных исследований, направлена ​​на понимание магнитной природы солнечных извержений и идентификацию магнитных источников солнечного ветра. CMEx планирует проводить непрерывные наблюдения за магнитным полем Солнца в хромосфере, слое солнечной атмосферы непосредственно над видимой поверхностью Солнца.

Между тем, миссия Обсерватории по выбросам массы и корональной связности в крайнем ультрафиолете (ECCCO), возглавляемая Кэтрин Ривз из Смитсоновской астрофизической обсерватории, внесет свой вклад в наше понимание средней короны, динамики извержений, покидающих Солнце, и условий, которые производить направленный наружу солнечный ветер.

Наконец, миссия «Исследователь магнитосферной авроральной асимметрии» (MAAX), возглавляемая Майклом Лимоном из Мичиганского университета, направлена ​​на улучшение нашего понимания того, как электродинамическая связь между магнитосферой Земли и ионосферой регулирует поток авроральной энергии.

По словам Пег Люс, исполняющей обязанности директора отдела гелиофизики в штаб-квартире НАСА, эти выборки исследований концепции миссии обещают дать новое понимание области гелиофизики. Они предлагают возможность ответить на давние вопросы, опираясь на исследования и технологии наших текущих и старых миссий.

источники:

– Штаб-квартира НАСА