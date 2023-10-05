НАСА выбирает четыре миссии, ориентированные на Солнце, для концептуальных исследований

НАСА недавно объявило о выборе четырех небольших исследовательских миссий, которые будут сосредоточены на изучении Солнца и его взаимоотношений с Землей. Целью этих миссий является расширение нашего понимания гелиофизики — области, изучающей природу Солнца и его влияние на Солнечную систему.
Первая миссия, известная как «Кросс-масштабное исследование магнитного хвоста Земли и Авроры» (CINEMA), будет изучать структуру и эволюцию плазменного слоя Земли. Этот плотный слой космической плазмы находится в магнитных полях, текущих за Землей. Эта миссия под руководством Робин Миллан из Дартмутского колледжа будет использовать группировку из девяти спутников CubeSat на солнечно-синхронной низкой околоземной орбите, чтобы изучить, как магнитные поля Земли передают тепло и изменяются с течением времени.
Миссия Chromogenic Magnetism Explorer (CMEx), возглавляемая Холли Гилберт из Национального центра атмосферных исследований, направлена на понимание магнитной природы солнечных извержений и идентификацию магнитных источников солнечного ветра. CMEx планирует проводить непрерывные наблюдения за магнитным полем Солнца в хромосфере, слое солнечной атмосферы непосредственно над видимой поверхностью Солнца.
Между тем, миссия Обсерватории по выбросам массы и корональной связности в крайнем ультрафиолете (ECCCO), возглавляемая Кэтрин Ривз из Смитсоновской астрофизической обсерватории, внесет свой вклад в наше понимание средней короны, динамики извержений, покидающих Солнце, и условий, которые производить направленный наружу солнечный ветер.
Наконец, миссия «Исследователь магнитосферной авроральной асимметрии» (MAAX), возглавляемая Майклом Лимоном из Мичиганского университета, направлена на улучшение нашего понимания того, как электродинамическая связь между магнитосферой Земли и ионосферой регулирует поток авроральной энергии.
По словам Пег Люс, исполняющей обязанности директора отдела гелиофизики в штаб-квартире НАСА, эти выборки исследований концепции миссии обещают дать новое понимание области гелиофизики. Они предлагают возможность ответить на давние вопросы, опираясь на исследования и технологии наших текущих и старых миссий.
источники:
– Штаб-квартира НАСА