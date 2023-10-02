НАСА ищет вклад промышленности в программу развития коммерческой низкой околоземной орбиты

НАСА призывает американские компании внести свой вклад в требования агентства к комплексным услугам в рамках Программы развития коммерческой низкой околоземной орбиты. Агентство планирует перевести свою деятельность на низкой околоземной орбите в коммерческие пункты назначения после вывода из эксплуатации Международной космической станции, чтобы сохранить доступ к космосу для исследований, разработки технологий и международного сотрудничества.

Посредством запроса на информацию (RFI) НАСА пытается получить обратную связь от отрасли для уточнения своих ожидаемых требований к новым коммерческим космическим направлениям. Отраслевые знания помогут сформировать стандарты НАСА по оценке людей, гарантируя, что новые системы будут соответствовать ожиданиям агентства в отношении операций и транспортировки на низкой околоземной орбите.

НАСА проведет отраслевой брифинг 12 октября, после чего наступит крайний срок для ответов на RFI — 17 ноября. Агентство подчеркивает, что это решающий шаг к передаче операций на низкой околоземной орбите частному сектору, поскольку НАСА стремится стать одним из многих клиентов услуг, предоставляемых коммерческими компаниями.

«Мы собираем отзывы представителей отрасли по этим проектам требований, чтобы гарантировать, что коммерческие пункты назначения на НОО будут безопасными, надежными и экономически эффективными», — говорит Фил Макалистер, директор по коммерческим космическим полетам в штаб-квартире НАСА. Принимая во внимание вклад отрасли, агентство стремится способствовать разработке новых станций и концепций пунктов назначения, снижая затраты и поощряя инновации в коммерческой космической отрасли.

НАСА сотрудничает с промышленностью с 2022 года и уже провело отраслевые дни, чтобы информировать компании об экипаже и технических требованиях. Отзывы, полученные в ходе этого взаимодействия, продолжают формировать стратегию коммерческих услуг агентства для пунктов назначения на низкой околоземной орбите.

В конечном счете, цель НАСА состоит в том, чтобы создать надежный коммерческий рынок на низкой околоземной орбите, где агентство сможет получать услуги от частного сектора по более низкой цене, одновременно сосредоточив внимание на своих миссиях «Артемида» на Луну и за ее пределы. Эта стратегия позиционирует низкую околоземную орбиту как учебный и испытательный полигон для миссий в дальний космос и поощряет рост коммерческого космического сектора.

Источник: Ребекка Теркингтон, Космический центр Джонсона, Хьюстон.