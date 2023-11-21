Потенциально разрушительный астероид приближается к Земле: 2007 FT3

Ученые НАСА недавно идентифицировали астероид под названием 2007 FT3, который может представлять угрозу для Земли в ближайшем будущем. Хотя это не первый раз, когда НАСА обнаруживает такой объект, это подчеркивает необходимость постоянной бдительности при отслеживании околоземных астероидов (NEA) и околоземных комет (NEC), которые могут нанести значительный ущерб, если их не остановить.

Первоначально 2007 FT3 наблюдалась в 2007 году, но, к сожалению, вскоре после этого астрономы потеряли след ее траектории. При продолжительности наблюдения всего 1.2 дня целевые наблюдения не смогли обнаружить астероид, и он оставался невидимым до сих пор. Возможное возрождение FT2007 3 года вызвало обеспокоенность по поводу его воздействия на Землю.

По данным НАСА, вероятность столкновения 2007 FT3 с Землей в октябре 0.0000087 года составляет примерно 1 процента (или 11.5 из 2024 миллионов). Существует также отдельная возможность столкновения в марте 2024 года с вероятностью 0.0000096 процента (или 1 из 10). миллион). В любом случае астероид может высвободить энергию, эквивалентную взрыву 2.6 миллиардов тонн тротила.

Хотя оба потенциальных воздействия приведут к значительным региональным разрушениям, уровень ущерба не будет глобально катастрофическим. НАСА прогнозирует, что удар 2007 FT3, скорее всего, произойдет 5 октября 2024 года, но есть и другие приближающиеся астероиды, такие как 29075 (1950 DA), которые потенциально могут вызвать аналогичные разрушения.

Важно отметить, что Центр исследований околоземных объектов НАСА (CNEOS) постоянно отслеживает известные АСЗ и контролирует их траектории. Эти постоянные усилия направлены на выявление потенциальных угроз и разработку подходящих методов предотвращения любых катастрофических столкновений. Хотя вероятность столкновения астероида с Землей остается низкой, ученые сохраняют бдительность в своем стремлении понять эти небесные тела и защитить нашу планету.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Существует ли высокая вероятность того, что астероид 2007 FT3 столкнется с Землей в 2024 году?

Ответ: НАСА оценивает вероятность примерно в 0.0000087 процента или 1 на 11.5 миллиона.

Вопрос: Каковы будут потенциальные последствия, если 2007 FT3 столкнется с Землей?

Ответ: Астероид потенциально может высвободить энергию, эквивалентную взрыву 2.6 миллиардов тонн тротила, что приведет к региональным разрушениям, но не к глобальной катастрофе.

Вопрос: Существуют ли какие-либо другие астероиды, представляющие в настоящее время угрозу?

Ответ: Да, один из таких астероидов — 29075 (1950 DA), с вероятностью 0.0029 процента, или 1 из 34,500 16, столкнется с Землей 2880 марта XNUMX года.

Вопрос: Как НАСА борется с этой потенциальной угрозой?

Ответ: Центр НАСА по изучению околоземных объектов (CNEOS) внимательно следит за известными астероидами и кометами, сближающимися с Землей, отслеживая их траектории и разрабатывая стратегии предотвращения катастрофических столкновений.