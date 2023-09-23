Поразительные изображения OSIRIS-REx, вращающегося вокруг астероида Бенну

Серия захватывающих снимков, сделанных космическим кораблем НАСА OSIRIS-REx на орбите астероида Бенну, вызвала трепет как у ученых, так и у любителей космоса. Фотографии, сделанные камерами космического корабля, дают уникальный и детальный вид поверхности астероида.

Космический корабль OSIRIS-REx, сокращенно от Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer, был запущен НАСА в 2016 году с основной целью изучения состава астероида Бенну и возвращения его образца на Землю в 2023 году.

Эти недавно опубликованные изображения демонстрируют космический корабль, зависающий над поверхностью астероида с расстояния до 410 футов (125 метров). На изображениях с поразительной детализацией показана пересеченная местность Бенну, отмеченная валунами и большими камнями.

Миссия OSIRIS-REx также предоставила ценные данные о физических свойствах астероида. Ученые смогли определить форму, массу и даже гравитационное притяжение астероида, анализируя движения космического корабля вокруг Бенну.

Одним из важных результатов миссии является то, что поверхность Бенну удивительно активна: частицы выбрасываются из астероида. Причина этого явления все еще выясняется, и ученые надеются, что собранный образец из Бенну прольет свет на это странное поведение.

Изображения и данные, собранные OSIRIS-REx, имеют решающее значение для понимания не только Бенну, но и ранней Солнечной системы. Считается, что астероиды, подобные Бенну, являются остатками формирования нашей Солнечной системы и могут дать представление о происхождении и эволюции планет.

Миссия OSIRIS-REx с крупным планом и научными измерениями астероида Бенну знаменует собой важную веху в изучении астероидов и открывает двери для будущих исследований. Планируется, что космический корабль вернется на Землю со своим драгоценным образцом в 2023 году, где ученые с нетерпением ждут возможности продолжить его изучение.

Определения:

OSIRIS-REx: Происхождение, Спектральная интерпретация, Идентификация ресурсов, Безопасность, Космический корабль Regolith Explorer, запущенный НАСА в 2016 году для изучения астероида Бенну и получения образца.

Бенну: астероид диаметром около 1,614 футов (492 метра), который был выбран в качестве цели миссии OSIRIS-REx из-за его первозданного состояния и потенциала, позволяющего получить представление о ранней Солнечной системе.

Солнечная система: совокупность объектов (планет, астероидов, комет и т. д.) и Солнца, гравитационно связанных с ней.

источники:

www.nasa.gov