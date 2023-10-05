Образец пыли астероида Бенну, полученный НАСА, обещает захватывающие открытия

Недавняя миссия НАСА по сбору образца пыли с астероида Бенну дала неожиданное количество материала, что привело к более медленному, чем ожидалось, первоначальному процессу хранения образца. Однако эта «проблема» является свидетельством обилия материала, доступного для изучения. Кристофер Снид, заместитель руководителя курирования OSIRIS-REx, выразил волнение по поводу значительного количества пыли, покрывающей головку и канистру для сбора проб, заявив, что иметь так много материала «действительно впечатляюще».

Образец был получен с помощью роботизированной руки OSIRIS-Rex, называемой TAGSAM (механизм сбора образцов Touch-and-Go). После семилетнего путешествия контейнер с образцом, содержащий голову TAGSAM, был сброшен на Землю. Хотя большая часть образца в настоящее время запечатана внутри головки TAGSAM, ученые наблюдали утечку частиц пыли из него еще до того, как его поместили в контейнер три года назад.

Первоначальный анализ образца включает сканирующую электронную микроскопию, инфракрасные измерения и дифракцию рентгеновских лучей. Эти методы предоставят ценную информацию о составе Бенну и его роли в формировании Солнечной системы. Хотя всесторонний научный анализ займет больше времени, НАСА запланировало на 11 октября пресс-конференцию, на которой будет опубликованы предварительные результаты и продемонстрированы первые изображения образца.

По оценкам НАСА, около 250 граммов пыли Бенну ожидают извлечения из головы TAGSAM. Однако пройдет некоторое время, прежде чем головку можно будет безопасно открыть. В ближайшие недели контейнер с пробами перенесут в специализированный перчаточный бокс для разборки.

Это захватывающее событие открывает путь для будущих исследований и, как ожидается, предоставит ценную информацию о происхождении и составе астероидов, таких как Бенну. Продолжающееся исследование НАСА собранного образца будет способствовать нашему пониманию истории Солнечной системы.

источники:

– НАСА (конкретный URL-адрес отсутствует)