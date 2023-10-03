НАСА планирует построить дома на Луне к 2040-м годам

НАСА обнародовало планы построить дома на Луне к 2040-м годам. Космическое агентство намерено использовать 3D-принтер для строительства конструкций из «лунного бетона» — материала, полученного с поверхности Луны. Этот амбициозный проект предполагает партнерство с университетами и частными технологическими компаниями. Хотя Луна в настоящее время представляет собой негостеприимную среду, где нет кислорода, абразивной пыли, экстремальных температур и безудержной солнечной радиации, люди мечтают вернуться на нее со времен миссии «Аполлон» в 1972 году. Европейское космическое агентство рассматривает жизнь на Луне как ступенька на пути к конечному достижению Марса.

НАСА рассматривает Луну как тренировочный полигон для будущих миссий на более отдаленные планеты. Создание лунной колонии позволит ученым протестировать такие процессы, как строительство за пределами планеты, создание новых материалов и обеспечение долговечности конструкций в экстремальных условиях окружающей среды. Более того, Луна и Марс в настоящее время предлагают бесплатную недвижимость, поэтому крайне важно первыми основать поселения, чтобы обеспечить себе ценные активы для будущих начинаний, таких как добыча полезных ископаемых.

НАСА стремится, чтобы в его лунных домах проживали не только астронавты, но и обычные гражданские лица. Однако некоторые скептики утверждают, что сроки этих планов слишком амбициозны, особенно если учесть, что миссия «Артемида», которая должна вернуть астронавтов на Луну, еще не состоялась (запланирована на 2024 год). Тем не менее, директор НАСА по развитию технологий Ники Веркхайзер сохраняет оптимизм, заявляя, что у агентства есть нужные люди и ресурсы для достижения этих целей.

Когда люди поселятся на Луне, им предстоит предпринять множество действий. Один из проектов, «Лунный кодекс», направлен на размещение на лунной поверхности работ более 30,000 XNUMX художников. Кроме того, продолжаются исследования спорной науки о размножении в космосе.

В целом, планы НАСА по колонизации Луны означают важную веху в освоении космоса. Установив свое присутствие на Луне, ученые надеются получить ценные знания и опыт, которые помогут в будущих исследованиях Марса и за его пределами.

источники:

- Нью-Йорк Таймс