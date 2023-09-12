Новое открытие предполагает наличие водного океана на далекой планете

Резюме:

Ученые сделали новое захватывающее открытие, которое намекает на существование водного океана на K2-18 b, массивной экзопланете, расположенной на расстоянии многих световых лет от Земли. Хотя остается неясным, может ли этот океан поддерживать жизнь, это открытие открыло интригующие возможности для обитаемых миров за пределами нашей Солнечной системы. Открытие было сделано астрономами из Кембриджского университета, которые проанализировали данные космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА. Они обнаружили присутствие метана и углекислого газа в атмосфере планеты, что указывает на вероятность существования поверхности, покрытой океаном, под атмосферой, богатой водородом. Исследователи также наблюдали более слабый сигнал, который может указывать на присутствие диметилсульфида, молекулы, вырабатываемой жизнью на Земле. Однако для подтверждения этого вывода необходимы дальнейшие наблюдения. Команда пояснила, что большой размер и температура K2-18 b могут сделать его пригодным для жизни, с потенциальной мантией из льда под высоким давлением и слишком горячим океаном. Несмотря на эти предостережения, открытие подчеркивает важность рассмотрения разнообразных обитаемых сред при поиске внеземной жизни.

Определения:

– Экзопланета: планета, вращающаяся вокруг звезды за пределами нашей Солнечной системы.

– Метан: химическое соединение, состоящее из одного атома углерода и четырех атомов водорода.

– Углекислый газ: бесцветный газ, состоящий из одного атома углерода и двух атомов кислорода.

– Диметилсульфид: молекула, выделяемая фитопланктоном в морской среде и потенциально связанная с биологической активностью.

Источники: Кембриджский университет, НАСА.

Ученые сделали новое открытие, которое намекает на возможный водный океан на массивной экзопланете под названием K2-18 b, расположенной на расстоянии многих световых лет от Земли. Это открытие было сделано после изучения данных космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА, который наблюдал планету в созвездии Льва. Исследователи обнаружили присутствие метана и углекислого газа в атмосфере K2-18 b, что позволяет предположить существование покрытой океаном поверхности под атмосферой, богатой водородом. Однако это открытие не гарантирует обитаемости планеты.

Исследователи также обнаружили более слабый сигнал, который потенциально может указывать на присутствие диметилсульфида, молекулы, которая вырабатывается только жизнью на Земле. Однако это открытие еще не подтверждено, и дальнейшие наблюдения будут проводиться с помощью телескопа Уэбба. Большой размер планеты и высокая температура делают ее маловероятной для жизни, поскольку ее недра потенциально содержат мантию из льда под высоким давлением и слишком горячую поверхность океана.

Хотя предыдущие свидетельства наличия водяного пара были обнаружены и на других экзопланетах, это открытие дает ценную информацию о планетах за пределами нашей солнечной системы. Астрономы полагают, что K2-18 b потенциально может быть экзопланетой «Hycean», океаническим миром, на котором может быть жизнь. Эти результаты подчеркивают необходимость рассмотрения ряда пригодных для жизни сред при поиске внеземной жизни.

источники:

- Кембриджский университет

- НАСА