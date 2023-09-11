НАСА объявляет о захватывающем открытии потенциального водного океана и признаков жизни на экзопланете

Ученые НАСА сделали интригующее открытие с помощью телескопа Джеймса Уэбба, наблюдавшего за 120 световыми годами от Земли в созвездии Льва. Они нашли возможный редкий водный океан на гигантской экзопланете, известной как K2-18 b. Эта экзопланета, почти в девять раз превышающая массу Земли, представляет собой то, что ученые называют миром Хайса, что означает, что она потенциально может обладать богатой водородом атмосферой и поверхностью, покрытой водным океаном.

Наблюдения НАСА за атмосферой планеты предоставили доказательства, подтверждающие возможность существования океанического мира. Обилие метана и углекислого газа, а также нехватка аммиака позволяют предположить, что под богатой водородом атмосферой на K2-18 b может существовать водный океан.

Еще более примечательное открытие намекнуло на присутствие молекулы под названием диметилсульфид (ДМС), которая на Земле производится только жизнью. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить наличие DMS и его значение для потенциала жизни на экзопланете.

Хотя это не первый случай обнаружения воды на других планетах, ученые все еще воодушевлены этим открытием. Как показывает это открытие, при поиске жизни в другом месте важно учитывать разнообразие обитаемой среды. Более крупные хайцевские миры, такие как K2-18 b, значительно более удобны для атмосферных наблюдений, чем меньшие скалистые планеты.

Расположенная в обитаемой зоне холодного карлика K2-18, эта экзопланета потенциально может иметь жидкую воду на своей поверхности. Однако океанические условия могут быть слишком жаркими для поддержания жизни. Внутренняя часть экзопланеты, вероятно, содержит ледяную мантию высокого давления, похожую на Нептун, с более тонкой атмосферой, богатой водородом.

Открытие этого потенциального водного океана и признаков жизни на К2-18 b стало возможным благодаря передовой технологии телескопа Джеймса Уэбба. Он обеспечил более детальный анализ по сравнению с предыдущими телескопами, что позволило ученым изучить часть света звезды, проходящего через атмосферу экзопланеты.

Это захватывающее открытие дополняет замечательные достижения телескопа Джеймса Уэбба, который позволил беспрецедентно глубоко понять происхождение Вселенной и предоставил изображения с высоким разрешением далеких миров и окружающих их структур.