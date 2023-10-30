Новые рекомендации по переходу НАСА на коммерческие космические станции

Планы НАСА по переходу от Международной космической станции (МКС) к коммерческим преемникам вызвали обеспокоенность среди Консультативной группы по аэрокосмической безопасности. Группа призвала НАСА обеспечить «всестороннее понимание» требований и ресурсов, необходимых для этого перехода. Они подчеркивают важность наличия четких сроков и показателей для обеспечения постоянного присутствия человека на низкой околоземной орбите (НОО). Хотя НАСА установило жесткий график разработки коммерческих космических станций, комиссия обеспокоена отсутствием «четкого и надежного экономического обоснования» для этих станций, что создает программные риски и риски для безопасности.

Чтобы решить эти проблемы, НАСА в настоящее время финансирует проектные работы двух команд: Blue Origin и Sierra Space, а также Voyager Space. Однако Northrop Grumman недавно расторгла соглашение с НАСА и объединила усилия с Voyager Space. Кроме того, НАСА поддерживает Axiom Space в разработке коммерческих модулей, которые будут установлены на МКС, а затем отделятся и образуют коммерческую станцию.

В поисках обратной связи от компаний НАСА опубликовало запрос на информацию о своих требованиях к коммерческим станциям с человеческим рейтингом. Агентство признает важность отраслевого сотрудничества и ожидает, что компании продемонстрируют, как они могут соответствовать требованиям безопасности. Комиссия поддерживает проект требований НАСА, но представители отрасли упомянули и другие проблемы, такие как вопросы экспортного контроля и выполнение международных соглашений.

Проблемы с бюджетом создают еще одну проблему для перехода НАСА. Финансирование агентства коммерческого развития низкой околоземной орбиты может столкнуться с потенциальным сокращением или замедлением роста, что ограничит прогресс программы. Это также может повлиять на закупку НАСА корабля для вывода МКС с орбиты. Консультативная группа по аэрокосмической безопасности подчеркивает необходимость финансирования спускаемого с орбиты корабля, который имеет решающее значение для контролируемого возвращения МКС в атмосферу в конце ее срока службы.

В целом рекомендации группы подчеркивают необходимость того, чтобы НАСА устранило неопределенности и представило комплексный план с четкими сроками, показателями и финансированием для обеспечения успешного перехода к коммерческим космическим станциям на низкой околоземной орбите.

FAQ

Какие опасения вызывает Консультативная группа по аэрокосмической безопасности?

Группа обеспокоена отсутствием четкого экономического обоснования коммерческих космических станций, а также сжатыми сроками их разработки. Они подчеркивают важность четких сроков, показателей и финансирования для обеспечения постоянного присутствия человека на низкой околоземной орбите.

Какие компании участвуют в разработке коммерческих космических станций?

В настоящее время Blue Origin, Sierra Space, Voyager Space и Axiom Space активно работают над проектированием и разработкой коммерческих космических станций, а НАСА финансирует их усилия.

С какими проблемами сталкиваются компании при разработке коммерческих станций?

Помимо соблюдения требований безопасности НАСА, компании сталкиваются с проблемами, связанными с международными соглашениями и решением вопросов экспортного контроля. Оптимизация этих процессов и работа с различными странами входят в число упомянутых задач.

Каковы проблемы бюджета при переходе НАСА на коммерческие космические станции?

Существуют опасения по поводу возможного сокращения бюджета или замедления роста коммерческой программы развития низкой околоземной орбиты. Это может повлиять на ход и сроки реализации программы, потенциально задерживая доступность коммерческих станций.

Почему финансирование спускаемого аппарата с орбиты имеет решающее значение?

Спускаемый аппарат отвечает за контролируемый вход МКС в атмосферу Земли по окончании ее срока службы. Консультативная группа по аэрокосмической безопасности подчеркивает, что финансирование спускаемого с орбиты корабля не является факультативным и должно быть приоритетным для обеспечения безопасной утилизации МКС.