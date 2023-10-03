Марсоход НАСА Perseverance заснял пылевого дьявола высотой в милю на Марсе

Марсоход НАСА Perseverance недавно запечатлел на Марсе впечатляющее зрелище — пылевого дьявола высотой более мили. Согласно пресс-релизу НАСА, 2.5 августа 30 года марсоход, расположенный недалеко от марсианского кратера Езеро, наблюдал пылевого дьявола примерно в 2023 милях от него. Считается, что кратер Езеро когда-то был озером, что позволяет предположить, что в прошлом он мог поддерживать микробную жизнь.

Используя свою камеру, марсоход сумел запечатлеть пылевого дьявола в действии. Видео состоит из 21 фотографии, сделанной с интервалом в четыре секунды, которые затем были объединены в видеопоследовательность. Судя по изображениям, ученые подсчитали, что пылевой дьявол имел ширину около 200 футов. Хотя была запечатлена только нижняя часть пылевого дьявола высотой 387 футов, ученые полагают, что он находился на впечатляющей высоте примерно 6,336 футов (около мили). Движение пылевого дьявола было зафиксировано со скоростью примерно 12 миль в час.

Пылевые дьяволы на Марсе отличаются от торнадо на Земле тем, что они более слабые и меньшие по размеру. Они возникают, когда теплый воздух поднимается и смешивается с более холодным нисходящим воздухом, служа механизмом перераспределения пыли на поверхности планеты. Изучение этих явлений дает ценную информацию о марсианской атмосфере и способствует улучшению моделей погоды.

Марсоход Perseverance исследует Марс с 2020 года, уделяя особое внимание изучению геологии и климата планеты. Кроме того, его целью является сбор образцов горных пород и реголита, что проложит путь для будущих миссий по возвращению этих образцов на Землю. Марсоход также ищет признаки прошлой микробной жизни, особенно в таких местах, как кратер Джезеро.

Это наблюдение пылевого дьявола служит еще одним интригующим дополнением к растущему объему знаний о Марсе и его уникальных условиях окружающей среды.

источники:

– НАСА. Пылевой дьявол кружится над кратером Джезеро на Марсе. [вставить URL]

- Национальная география. Пылевые дьяволы на Марсе, сфотографированные марсоходом Perseverance. [вставить URL]