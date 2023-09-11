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Наука

Марсоход НАСА Perseverance успешно производит кислород на Марсе

ByВики Ставропулу

сентябрь 11, 2023
Марсоход НАСА Perseverance успешно производит кислород на Марсе

Марсоход НАСА Perseverance выполнил свою миссию по созданию кислорода на Марсе с помощью эксперимента под названием Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Эта успешная демонстрация может проложить путь будущим астронавтам к устойчивому источнику воздуха для дыхания и даже к производству ракетного топлива для обратного полета на Землю.

Одной из проблем, с которыми сталкиваются астронавты на Марсе, является нехватка пригодного для дыхания воздуха. В отличие от Земли, в атмосфере которой содержится около 21 процента кислорода, Марс содержит менее одного процента кислорода и в основном состоит из углекислого газа. MOXIE, прибор размером с микроволновую печь на борту марсохода Perseverance, использует электролизер для извлечения кислорода из марсианской атмосферы путем расщепления частиц углекислого газа. Это приводит к образованию чистого кислорода и отходов, таких как окись углерода.

С тех пор, как марсоход приземлился в кратере Джезеро на Марсе в 2021 году, MOXIE периодически проводил эксперименты, последний из которых завершился в прошлом месяце. Он был способен производить кислород со скоростью примерно 12 граммов в час, накапливая в общей сложности 122 грамма. Это количество, эквивалентное тому, что маленькая собака вдыхает за 10 часов, превзошло первоначальные ожидания ученых и имело чистоту не менее 98 процентов.

Кислород, вырабатываемый MOXIE, не только потенциально может стать пригодным для дыхания воздухом, но также может стать жизненно важным ингредиентом в производстве ракетного топлива. Без этого топлива астронавты застряли бы на Марсе или зависели бы от миссий по снабжению с Земли. По оценкам НАСА, будущим астронавтам потребуется от 25 до 30 тонн кислорода для создания необходимого топлива для обратного пути.

Успех НАСА с MOXIE демонстрирует возможность извлечения кислорода из атмосферы Марса и подчеркивает важность разработки технологий, использующих ресурсы других планет. Установление долгосрочного присутствия на Луне, построение лунной экономики и, в конечном итоге, начало кампании по исследованию Марса человеком — все это зависит от разработки и тестирования таких технологий.

Это достижение марсохода Perseverance знаменует собой важную веху в стремлении человечества к исследованию и колонизации космоса. Учитывая потенциал производства кислорода и ракетного топлива на Марсе, мечта о постоянном присутствии человека в Солнечной системе близка к тому, чтобы стать реальностью.

источники:
– Марсоход NASA Perseverance (@NASAPersevere)
– Заместитель администратора НАСА Пэм Мелрой

By Вики Ставропулу

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