Марсоход НАСА Perseverance успешно производит кислород на Марсе

Марсоход НАСА Perseverance выполнил свою миссию по созданию кислорода на Марсе с помощью эксперимента под названием Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Эта успешная демонстрация может проложить путь будущим астронавтам к устойчивому источнику воздуха для дыхания и даже к производству ракетного топлива для обратного полета на Землю.

Одной из проблем, с которыми сталкиваются астронавты на Марсе, является нехватка пригодного для дыхания воздуха. В отличие от Земли, в атмосфере которой содержится около 21 процента кислорода, Марс содержит менее одного процента кислорода и в основном состоит из углекислого газа. MOXIE, прибор размером с микроволновую печь на борту марсохода Perseverance, использует электролизер для извлечения кислорода из марсианской атмосферы путем расщепления частиц углекислого газа. Это приводит к образованию чистого кислорода и отходов, таких как окись углерода.

С тех пор, как марсоход приземлился в кратере Джезеро на Марсе в 2021 году, MOXIE периодически проводил эксперименты, последний из которых завершился в прошлом месяце. Он был способен производить кислород со скоростью примерно 12 граммов в час, накапливая в общей сложности 122 грамма. Это количество, эквивалентное тому, что маленькая собака вдыхает за 10 часов, превзошло первоначальные ожидания ученых и имело чистоту не менее 98 процентов.

Кислород, вырабатываемый MOXIE, не только потенциально может стать пригодным для дыхания воздухом, но также может стать жизненно важным ингредиентом в производстве ракетного топлива. Без этого топлива астронавты застряли бы на Марсе или зависели бы от миссий по снабжению с Земли. По оценкам НАСА, будущим астронавтам потребуется от 25 до 30 тонн кислорода для создания необходимого топлива для обратного пути.

Успех НАСА с MOXIE демонстрирует возможность извлечения кислорода из атмосферы Марса и подчеркивает важность разработки технологий, использующих ресурсы других планет. Установление долгосрочного присутствия на Луне, построение лунной экономики и, в конечном итоге, начало кампании по исследованию Марса человеком — все это зависит от разработки и тестирования таких технологий.

Это достижение марсохода Perseverance знаменует собой важную веху в стремлении человечества к исследованию и колонизации космоса. Учитывая потенциал производства кислорода и ракетного топлива на Марсе, мечта о постоянном присутствии человека в Солнечной системе близка к тому, чтобы стать реальностью.

источники:

– Марсоход NASA Perseverance (@NASAPersevere)

– Заместитель администратора НАСА Пэм Мелрой