Путешествие марсохода Curiosity НАСА на Марс

Марсоход НАСА Curiosity успешно поднялся на гору Шарп на Марсе, достигнув интригующего с научной точки зрения места, известного как хребет Гедиз Валлис. Для этого места характерны древние лавины из валунов, мусора и воды, и в настоящее время оно выглядит как выдающийся холм, покрытый большими камнями.

После долгого путешествия, продолжавшегося почти десять лет, марсоход Curiosity наконец достиг хребта Гедиз Валлис. Ученые работали в течение трех лет, чтобы найти жизнеспособный маршрут в этот район, пробираясь по каменистой местности, чтобы добраться до места назначения. Чтобы отпраздновать это достижение, НАСА опубликовало обширное изображение марсианского ландшафта, на котором показаны горы вдалеке, включая край кратера Гейла, в котором находится гора Шарп.

На переднем плане изображения зрители видят неровную и каменистую местность, которую марсоходу пришлось преодолеть. Кроме того, с правой стороны видна часть холма Кукенан, высота которого достигает примерно 500 футов. Цилиндрический компонент, видимый справа на изображении, представляет собой сверхвысокочастотную (УВЧ) антенну марсохода, которая используется для передачи сообщений и данных на спутники НАСА, находящиеся на орбите Марса.

Путешествие к хребту Гедиз Валлис, несомненно, было непростым для марсохода Curiosity. НАСА назвало это самым трудным подъемом, который когда-либо совершал марсоход. Эми Хейл, член команды Curiosity, сравнила это с бегом по песчаной дюне на пляже с дополнительным препятствием в виде валунов на пути.

Это достижение важно, поскольку оно способствует нашему пониманию древней истории Марса и возможности существования жизни на поверхности. Марс, миллиарды лет назад, был миром, наполненным водой, озерами и реками. Постоянный вопрос заключается в том, имела ли жизнь возможность возникнуть и процветать в таких условиях.

В целом, успешное путешествие марсохода НАСА «Кьюриосити» к хребту Гедиз Валлис на горе Шарп приближает нас к разгадке тайн Марса и его потенциала для существования жизни в прошлом.

источники:

– НАСА (без URL)

– Mashable (без URL)