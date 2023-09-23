Марсоход Curiosity достиг интригующего места на Марсе

Марсоход Curiosity достиг хребта Гедиз Валлис на горе Шарп после сложного восхождения с 2014 года. Этот хребет является свидетельством водного прошлого Марса с озерами и реками, существовавшими около 3 миллиардов лет назад. За это время из-за массивных селей с горы скатилась грязь и валуны размером с автомобиль. Со временем марсианские ветры изменили материал, в результате чего образовался хребет.

Геолог Уильям Дитрих выразил трепет по поводу произошедших событий, заявив: «Огромные камни были вырваны из горы высоко наверху, устремились вниз и рассыпались веером внизу». Путешествие «Кьюриосити» к хребту было непростым, поскольку на поиск подходящего маршрута потребовались годы. НАСА описало это как подъем по песчаной дюне, покрытой валунами.

Как только марсоход достиг хребта, он сделал 136 изображений. НАСА соединило эти изображения вместе, чтобы создать мозаику, предоставив ученым возможность поближе взглянуть на усыпанный валунами хребет Гедиз Валлис на горе Шарп.

Сложный переход к хребту не только удовлетворил любопытство ученых, но и дал им возможность изучить камни с вершины горы высотой три мили. Эшвин Васавада, научный сотрудник проекта Curiosity, выразил волнение, заявив: «Это очень здорово – иметь возможность протянуть руку и прикоснуться к камням, которые были перевезены из мест высоко на горе Шарп, которые мы никогда не сможем посетить с Curiosity».

Пока Curiosity исследует хребет Гедиз Валлис, марсоход Perseverance Rover, еще один робот НАСА размером с автомобиль, ищет признаки прошлой микробной жизни в марсианском кратере Джезеро. Ученых особенно интересует то, что могло когда-то существовать под высохшей и облученной марсианской поверхностью.

Благодаря прогрессу, достигнутому этими марсоходами, и данным, которые они собирают, наше понимание истории Марса и потенциала жизни продолжает расширяться.

Определения:

– Марсоход Curiosity: шестиколесный робот, разработанный и эксплуатируемый НАСА для исследования Марса.

– Хребет Гедиз Валлис: геологический объект на горе Шарп на Марсе, образовавшийся из селевых потоков и сформированный марсианскими ветрами.

– Гора Шарп: гора на Марсе, на которую марсоход Curiosity поднимается с 2014 года.

– Perseverance Rover: еще один исследовательский робот размером с автомобиль от НАСА, в настоящее время исследующий марсианский кратер Джезеро на предмет признаков прошлой микробной жизни.

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