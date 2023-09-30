Марсоход НАСА Perseverance сделал потрясающие кадры марсианского пылевого дьявола

Марсоход НАСА Perseverance, продолжающий поиск признаков прошлой жизни на Марсе, недавно сделал кадры гигантского марсианского вихря. Пылевой дьявол, достигающий высоты примерно 1.2 мили (2 километра), был замечен марсоходом размером с автомобиль. Хотя пылевые дьяволы — обычное явление на Марсе, именно этот примечателен своим размером — около 200 футов в поперечнике.

Марсоход Perseverance в настоящее время исследует кратер Джезеро на Марсе, место, где когда-то располагалась процветающая дельта реки. Сегодня Марс — засушливая планета, в 1,000 раз более сухая, чем самая сухая пустыня на Земле, с большим количеством красной пыли, которая может подниматься в атмосферу. В настоящее время марсоход приближается к району, где, по предположениям ученых, примерно 3 миллиарда лет назад было озеро. Минералы, оставленные на древней береговой линии, потенциально могут сохранить свидетельства древней жизни, если она когда-либо существовала.

НАСА воодушевлено предстоящими открытиями, которые может сделать марсоход Perseverance. Последний заход марсохода приведет его к скальной единице, которая сыграла решающую роль в выборе кратера Джезеро в качестве места посадки для исследования. Ученые «Марса 2020» гудят с нетерпением, приближаясь к этому важному месту.

Хотя Марс в настоящее время является основным объектом исследований НАСА, космическое агентство также планирует исследовать другие миры, которые могут содержать условия, подходящие для существования жизни. Среди этих направлений — такие спутники, как Энцелад, вращающийся вокруг Сатурна, и Европа, вращающаяся вокруг Юпитера. Недавно ученые обнаружили элемент, необходимый для жизни на Европе, что сделало ее интригующей целью для дальнейших исследований.

Благодаря постоянным миссиям, таким как «Настойчивость», НАСА продолжает расширять границы нашего понимания Вселенной и искать признаки внеземной жизни.

источники:

- НАСА