Подразделение планетарной защиты НАСА отвечает за мониторинг и обнаружение астероидов, которые потенциально могут ударить Землю и вызвать масштабные разрушения. Хотя задача может показаться сложной, последние достижения в области технологий позволили отслеживать и идентифицировать эти околоземные объекты.

Последняя инфографика, опубликованная НАСА, проливает свет на нынешнюю популяцию околоземных астероидов. По состоянию на август 2023 года в непосредственной близости от нашей планеты находится около 32,000 XNUMX известных астероидов. Обнаружить эти астероиды сложно, поскольку они не излучают собственного света. Вместо этого телескопы полагаются на солнечный свет, отражающийся от их поверхностей, чтобы обнаружить их.

Усилия по поиску и отслеживанию этих астероидов были впечатляющими: более 405 миллионов наблюдений были отправлены как любителями, так и профессиональными астрономами в Центр малых планет, центральный центр стратегии планетарной защиты НАСА. Однако инфографика раскрывает тревожный факт: из этих 32,000 10,000 околоземных астероидов более 140 XNUMX имеют диаметр более XNUMX метров. Если бы какой-либо из них столкнулся с Землей, он потенциально мог бы стереть с лица земли целые города.

Чтобы представить масштабы разрушений, диаметр челябинского метеорита, упавшего в Россию в 2013 году, оценивался не более 20 метров. Астероид в семь раз большего размера был бы еще более разрушительным, вероятно, достигнув земли и вызвав широкомасштабные разрушения. В зависимости от места падения такой астероид потенциально может унести миллионы жизней.

Несмотря на отсутствие известных в настоящее время астероидов, находящихся на пути столкновения с Землей, самая тревожная статистика в инфографике заключается в том, что эксперты НАСА полагают, что мы обнаружили лишь менее половины околоземных астероидов такого размера. По оценкам, еще предстоит идентифицировать более 14,000 140 астероидов шириной 50 метров, а также около 1 астероидов шириной XNUMX километр.

Сообщество планетарной обороны, состоящее из различных организаций, стремится улучшить наше понимание этих потенциальных угроз. Инфографика служит напоминанием о необходимости продолжения поиска и отслеживания этих околоземных астероидов. Любое усилие, включая распространение информации посредством инфографики, может помочь вдохновить людей присоединиться к охоте за этими потенциально опасными небесными объектами.

Источник: Вселенная сегодня