Космический корабль НАСА OSIRIS-REx успешно доставил коллекцию реголита астероида Бенну, вызвав ажиотаж во всем мире. Это достижение знаменует собой важную веху в разгадке загадок происхождения нашей Солнечной системы и потенциального существования внеземной жизни.

Миссия, начатая в 2016 году, была направлена ​​на изучение камней и обломков Бенну в поисках ответов на загадки, скрытые внутри. С появлением этих бесценных образцов ученые уже сделали интригующие открытия. Темные, богатые углеродом породы предполагают наличие жизненно важных ингредиентов для жизни, а также едва заметные признаки воды.

Интересно, что вода, обнаруженная в образцах, находится не в жидкой форме, а в минеральных структурах. Ученые, такие как Джейсон П. Дворкин, научный сотрудник проекта OSIRIS-REx, активно исследуют наличие мельчайших карманов воды в минеральных зернах. Подобные открытия были сделаны в некоторых метеоритах, что дает потенциальное представление о происхождении жизни.

Используя ряд аналитических инструментов, таких как сканирующие электронные микроскопы, инфракрасное изображение, рентгеновскую дифракцию и анализ химических элементов, ученые отправляются в предварительное путешествие, чтобы расшифровать состав реголита. Хотя команде еще предстоит получить доступ к внутренней части контейнера с образцами, они уже изучили «бонусный» материал, обнаруженный на устройстве для сбора, крышке контейнера и основании. Это исследование выявило конкретные доказательства наличия воды и высокого уровня углерода в этих частицах.

Образцы оказались золотой жилой данных, а дальнейшие исследования обещают раскрыть глубокие знания. Команда OSIRIS-REx сформулировала двенадцать важных гипотез относительно этих образцов, сосредоточив внимание на поиске органических соединений, необходимых для жизни, и понимании древней истории нашей солнечной системы.

Части реголита будут отправлены в учреждения по всему миру для тщательного анализа, а значительные запасы выделены для будущих исследований. Джейсон П. Дворкин выразил надежду, что эти образцы вдохновят будущие поколения ученых на революционные открытия, превосходящие наше нынешнее воображение.

В ближайшие недели, месяцы и годы мировое научное сообщество с нетерпением ожидает открытий, которые сделают эти необычные образцы. Эта миссия подчеркивает ненасытную жажду знаний человечества и вселяет надежду на глубокие открытия относительно нашего космического происхождения.

источники:

- Миссия НАСА OSIRIS-REx

– Джейсон П. Дворкин, научный сотрудник проекта OSIRIS-REx