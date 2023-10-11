НАСА раскрывает «невероятные» результаты исследования образца астероида

НАСА представило свои новаторские результаты по образцу, собранному с астероида Бенну. Этот образец, состоящий из древней черной пыли и кусков, является крупнейшим из когда-либо возвращенных на Землю. Космический корабль космического агентства Osiris-Rex собрал образцы три года назад и недавно доставил их на Землю в герметичной капсуле.

Ученые надеются, что этот образец астероида может дать ценную информацию о происхождении Солнечной системы и жизни на Земле. По словам аналитика по образцам Osiris-Rex Дэниела Главина, образец оказался «перегружен органикой». Он назвал этот материал мечтой астробиолога и выразил надежду на его дальнейшее изучение.

Один из ключевых аспектов исследования вращается вокруг возможности того, что астероиды, подобные Бенну, сыграли роль в засеивании Земли пребиотическими химическими веществами. Исследователи надеются, что изучение этого образца астероида даст ценную информацию о происхождении и эволюции Солнечной системы, а также прольет свет на то, как могла возникнуть жизнь на Земле.

Данте Лауретта, главный исследователь миссии Осирис-Рекс, подчеркнул важность наличия в земных лабораториях ранее не встречавшихся материалов из космоса. Он выразил волнение по поводу перспективы открытия чего-то нового и уникального с помощью этого образца астероида.

Кроме того, выводы миссии имеют значение для планетарной обороны. По словам Лори Глейз, директора отдела планетарных наук НАСА, изучение небольшой силы, создаваемой солнечным теплом и вращением астероида, может помочь предсказать, когда конкретный астероид может представлять опасность для Земли. Эти знания способствуют усилиям НАСА по защите планеты от потенциальных катастрофических воздействий.

В заключение, образец астероида НАСА с Бенну предоставляет ученым беспрецедентные возможности понять происхождение Солнечной системы, эволюцию жизни и важность планетарной защиты.

источники:

- НАСА

— Миссия Осирис-Рекс