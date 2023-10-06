Ежедневный проект НАСА по малым планетам: помогите обнаружить новые астероиды и отслеживать их

НАСА запустило проект Daily Minor Planet — программу, которая позволяет астрономам и наблюдателям за небом помогать в открытии и отслеживании астероидов. Имея в своем распоряжении многочисленные космические и наземные телескопы, НАСА добилось значительных успехов в выявлении и изучении этих древних космических камней.

Чтобы помочь в этих постоянных усилиях, НАСА использует финансируемый НАСА Обзор неба Каталина, базирующийся в Университете Аризоны. В ходе этого исследования каждую ночь делается около 1000 изображений ночного неба, в результате чего получается большой объем данных для анализа. Однако кадров для детального изучения этих изображений не хватает.

Участвуя в проекте Daily Minor Planet, любой, кто интересуется астрономией, может внести свой вклад в усилия НАСА по отслеживанию астероидов. После изучения изображения участникам просто нужно нажать кнопку «да» или «нет», чтобы определить, присутствует ли астероид. Кроме того, при необходимости они могут предоставить комментарии, прежде чем перейти к следующему изображению.

В недавнем обновлении НАСА раскрыло информацию о приближающемся астероиде. Назначенный космический камень, астероид 2023 TG, максимально приблизится к Земле 6 октября. Во время этого столкновения он пройдет на расстоянии 691,000 26,006 километров от поверхности нашей планеты. Путешествуя с поразительной скоростью XNUMX XNUMX километров в час, он быстрее, чем гиперзвуковая баллистическая ракета.

К счастью, НАСА подтвердило, что астероид 2023 TG не представляет серьезной угрозы. Критериями отнесения небесного тела к потенциально опасным объектам являются размер, превышающий 492 фута, и расстояние от Земли ближе 7.5 миллионов километров. Однако ширина этого конкретного астероида составляет всего 26 футов, что соответствует размеру автобуса.

Астероид 2023 TG принадлежит к группе околоземных астероидов Аполлона, для которых характерны большие полуоси, большие, чем у Земли. Эти астероиды названы в честь астероида Аполлона 1862 года, колоссальной космической скалы, открытой Карлом Рейнмутом в 1930-х годах.

При содействии астрономов и наблюдателей за небом со всего мира НАСА продолжает расширять свои знания об астероидах и улучшать наше понимание этих удивительных небесных объектов.

источники:

– НАСА: https://www.nasa.gov/

– Университет Аризоны: https://www.arizona.edu/