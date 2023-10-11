НАСА представляет образец астероида, полученный в ходе миссии OSIRIS-REx

НАСА объявило об успешной доставке грязи и гравия астероида на Землю с помощью миссии OSIRIS-REx. Миссия стоимостью 1.2 миллиарда долларов, запущенная в сентябре 2016 года, была направлена ​​на сбор образцов с околоземного астероида Бенну. Достигнув своей цели в декабре 2018 года, OSIRIS-REx получил образец, пикируя и захватив материал с поверхности Бенну в октябре 2020 года. Затем космический корабль начал свое путешествие обратно на Землю, кульминацией которого стало приземление возвращаемой капсулы зонда в штате Юта. 24 сентября.

Ценный груз сейчас находится в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где он будет обработан, проверен и сохранен. Ученые со всего мира будут изучать этот материал в течение многих лет, надеясь получить представление о первых днях существования Солнечной системы и происхождении жизни на Земле. Некоторые исследователи полагают, что астероиды, подобные Бенну, возможно, засеяли нашу планету органическими молекулами, необходимыми для развития жизни.

Миссия НАСА OSIRIS-REx уже дала некоторые предварительные результаты, которые будут представлены во время интернет-трансляции. Исследователи также предоставят более детальный анализ образца, включая его количество. Хотя команда миссии подсчитала, что OSIRIS-REx собрал около 8.8 унций (250 граммов) материала Бенну, окончательная сумма будет раскрыта во время веб-трансляции. Сам космический корабль продолжит свою расширенную миссию под названием OSIRIS-APEX, направляясь к другому астероиду, Апофису, достижение которого запланировано на 2029 год.

Успешная миссия по возвращению образцов является важной вехой для НАСА и представляет собой большой шаг вперед в нашем понимании астероидов и их потенциальной роли в происхождении жизни.

Определения:

– OSIRIS-REx: миссия НАСА по возврату образцов с астероида.

– Бенну: околоземный астероид, цель миссии OSIRIS-REx.

– Апофис: знаменитый астероид, который OSIRIS-REx будет изучать в рамках расширенной миссии.

источники:

- НАСА