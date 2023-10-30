Неожиданное препятствие: борьба НАСА за открытие капсулы с образцом

Инновационная миссия НАСА OSIRIS-REx достигла выдающегося успеха, успешно приземлившись на астероид Бенну и собрав образец; однако волнение утихло, когда учёные столкнулись с неожиданной неудачей – они не смогли открыть капсулу, содержащую драгоценные образцы.

Механизм, отвечающий за сбор образцов, известный как TAGSAM (механизм сбора образцов Touch-And-Go), представляет собой роботизированную руку с прикрепленным к ее концу пластинчатым устройством. Это устройство собирает реголит, поверхностный материал, в контейнеры для сбора проб, выделяя газообразный азот при контакте с астероидом.

Космический центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне недавно изменил свой подход к открытию головки TAGSAM, в которой находится большая часть камней и пыли, собранных в 2020 году. Несмотря на многочисленные попытки, два из 35 креплений на головке TAGSAM оказались недоступными с помощью нынешних инструментов, одобренных для использования. используйте в перчаточном ящике миссии.

Проблема заключается в ограничениях по размеру инструментов экипажа. Все инструменты должны помещаться в перчаточный ящик, наполненный азотом, чтобы предотвратить загрязнение образцов атмосферой Земли. Хотя проблема может показаться тривиальной, одолжение гаечного ключа не является приемлемым решением.

Теперь перед командой стоит задача либо получить доступ к захваченным образцам с помощью имеющихся инструментов, либо найти новые инструменты, которые могут поместиться в перчаточный ящик без риска повреждения образцов. Тем временем НАСА удалось извлечь 70.3 грамма камней и пыли, превысив первоначальную цель в 60 граммов, как внутри, так и снаружи капсулы.

Чтобы преодолеть это препятствие, НАСА планирует в ближайшие недели разработать и опробовать на практике новую технику снятия креплений. Одновременно они продолжат анализировать и изучать уже найденные образцы, работая над разгадкой тайн Бенну.

Вопросы и ответы:

Q: Почему НАСА не может открыть капсулу с образцом?

A: Два крепления на головке TAGSAM не удалось снять с помощью существующих инструментов, разрешенных к использованию, в результате чего образцы остались в ловушке.

Q: Что такое ТАГСАМ?

A: TAGSAM (механизм сбора проб Touch-And-Go) — это механизм с роботизированной рукой, который собирает пробы, выделяя газообразный азот для перемещения реголита в контейнеры для сбора проб.

Q: Сколько материала уже удалось получить НАСА?

A: НАСА извлекло 70.3 грамма камней и пыли, превысив первоначальную цель в 60 граммов.