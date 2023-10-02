НАСА откладывает миссию Psyche по исследованию богатого металлами астероида

НАСА объявило об отсрочке своей миссии Psyche, целью которой является исследование богатого металлами астероида, расположенного в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Первоначально запланированный к запуску 5 октября, миссия теперь стартует 12 октября. Задержка позволит команде НАСА завершить проверку параметров, используемых для управления двигателями космического корабля, работающими на холодном азоте. Эти двигатели необходимы для различных аспектов миссии, включая ориентацию космического корабля и управление импульсом.

Параметры двигателей были скорректированы в связи с обновленными прогнозами температуры. Крайне важно обеспечить, чтобы двигатели работали в заданных температурных пределах для их долгосрочной функциональности. Мероприятия по проверке включают повторное моделирование и корректировку по мере необходимости. 28 сентября была проведена проверка готовности к полету, чтобы предоставить обновленную информацию о статусе миссии и подтвердить готовность к подготовке к запуску.

Миссия «Психея» предлагает ценную информацию о формировании планет. Покинув гравитацию Земли, космический корабль совершит шестилетнее путешествие к астероиду, используя солнечную электрическую двигательную установку. Эта система ускоряет и выбрасывает заряженные атомы газообразного ксенона, мягко приводя в движение космический корабль. Астероид Психея предоставляет уникальную возможность исследовать богатое металлами тело, которое может быть остатком ядра планетезимали. Как только космический корабль достигнет Психеи, он проведет около 26 месяцев на орбите астероида, собирая изображения и данные для научного анализа.

Эта миссия открывает большие перспективы для понимания происхождения и состава астероидов и формирования планет. Изучая Психею, ученые надеются разгадать историю и состав этого богатого металлами астероида, что может дать ценную информацию о нашей Земле и формировании других каменистых планет.

источники:

– ИАНС. (без даты). НАСА откладывает миссию по исследованию металлического астероида Психея на неделю. Получено с [URL]

– НАСА. (без даты). Психика: Путешествие в металлический мир. Получено с [URL]