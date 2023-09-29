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Нью-Йорк тонет под собственным весом, говорится в отчете НАСА

ByРоберт Эндрю

сентябрь 29, 2023
Нью-Йорк тонет под собственным весом, говорится в отчете НАСА

Согласно новому отчету НАСА, город Нью-Йорк тонет под массой собственного веса, при этом некоторые районы погружаются быстрее, чем другие. Исследователи из Лаборатории реактивного движения НАСА и Университета Рутгерса определили ключевые места в пяти районах города, которые погружаются со скоростью, превышающей средний показатель по городу (1.6 миллиметра в год).

Аэропорт Ла-Гуардия и стадион Артура Эша входят в число районов, которые, как выяснилось, тонут быстрее всего. С 2016 по 2023 год взлетно-посадочные полосы Ла-Гуардии опускались со скоростью 3.7 миллиметра в год, а стадион Артура Эша опускался со скоростью 4.6 миллиметра в год. Оба этих участка были построены на месте бывших свалок, что может объяснить более высокую скорость их погружения.

В докладе также подчеркивается угроза повышения уровня моря, что усугубляет проблему затопления Нью-Йорка. Город уже столкнулся с наводнением прибрежных районов из-за ураганов и штормов, а ураган «Сэнди» причинил значительный ущерб в 2012 году. Исследователи подчеркивают постоянную проблему защиты прибрежного населения и активов от этих наводнений, особенно с учетом дополнительного воздействия повышения уровня моря.

Помимо Ла-Гуардии и стадиона Артура Эша, другие районы города, которые тонут быстрее среднего, включают южную половину Гавернорс-Айленда, Мидленд и Саут-Бич на Статен-Айленде, а также Арверн у моря в южном Квинсе.

Этот отчет появился после того, как Геологическая служба США обнаружила, что вес зданий Нью-Йорка, превышающий 1.7 триллиона фунтов, заставляет город медленно прогибаться под собственным весом. Затопление этих ключевых объектов вызывает обеспокоенность по поводу долгосрочной стабильности городской инфраструктуры и необходимости принятия превентивных мер для решения этой проблемы.

Источник: отчет НАСА, New York Post, Геологическая служба США.

By Роберт Эндрю

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