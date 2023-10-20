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Загадочный реактивный поток Юпитера обнаружен космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА

ByГабриэль Бота

Октябрь 20, 2023
Загадочный реактивный поток Юпитера обнаружен космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал снимок ранее неизвестной особенности в атмосфере Юпитера. На изображении виден высокоскоростной реактивный поток, простирающийся на расстояние более 3,000 миль и расположенный над основными облаками на экваторе Юпитера.

Ведущий автор Рикардо Уэсо из Университета Страны Басков в Бильбао, Испания, выразил удивление по поводу открытия, заявив: «То, что мы всегда видели как размытую дымку в атмосфере Юпитера, теперь выглядит как четкие особенности, которые мы можем отслеживать вместе с быстрым движением планеты. вращение».

Реактивное течение представляет собой динамичную и быстро меняющуюся погодную систему на Юпитере. Это открытие проливает новый свет на сложные и постоянно развивающиеся атмосферы газовых гигантов, таких как Юпитер.

Изображение, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба, демонстрирует потрясающие детали вершин облаков, полярных сияний и слабых колец Юпитера. Это часть более масштабного исследования, проводимого НАСА с целью понять сложные процессы и особенности газового гиганта.

Открытие реактивного течения дополняет наши знания о динамике атмосферы Юпитера и подчеркивает важность современных телескопов, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба, в разгадке тайн нашей Вселенной.

(Источник: НАСА)

Определения:
– Реактивный поток: высокоскоростной узкий поток воздуха, встречающийся в атмосфере Земли, часто ответственный за погодные условия и движение воздуха.
– Газовый гигант: большая планета, состоящая в основном из водорода и гелия, как Юпитер и Сатурн.

источники:
– НАСА: https://www.nasa.gov/

By Габриэль Бота

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