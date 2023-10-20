Загадочный реактивный поток Юпитера обнаружен космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал снимок ранее неизвестной особенности в атмосфере Юпитера. На изображении виден высокоскоростной реактивный поток, простирающийся на расстояние более 3,000 миль и расположенный над основными облаками на экваторе Юпитера.

Ведущий автор Рикардо Уэсо из Университета Страны Басков в Бильбао, Испания, выразил удивление по поводу открытия, заявив: «То, что мы всегда видели как размытую дымку в атмосфере Юпитера, теперь выглядит как четкие особенности, которые мы можем отслеживать вместе с быстрым движением планеты. вращение».

Реактивное течение представляет собой динамичную и быстро меняющуюся погодную систему на Юпитере. Это открытие проливает новый свет на сложные и постоянно развивающиеся атмосферы газовых гигантов, таких как Юпитер.

Изображение, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба, демонстрирует потрясающие детали вершин облаков, полярных сияний и слабых колец Юпитера. Это часть более масштабного исследования, проводимого НАСА с целью понять сложные процессы и особенности газового гиганта.

Открытие реактивного течения дополняет наши знания о динамике атмосферы Юпитера и подчеркивает важность современных телескопов, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба, в разгадке тайн нашей Вселенной.

(Источник: НАСА)

Определения:

– Реактивный поток: высокоскоростной узкий поток воздуха, встречающийся в атмосфере Земли, часто ответственный за погодные условия и движение воздуха.

– Газовый гигант: большая планета, состоящая в основном из водорода и гелия, как Юпитер и Сатурн.

источники:

– НАСА: https://www.nasa.gov/