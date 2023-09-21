CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

НАСА объединило изображения Луны, чтобы раскрыть регион Южного полюса Луны

ByРоберт Эндрю

сентябрь 21, 2023
НАСА объединило изображения Луны, чтобы раскрыть регион Южного полюса Луны

НАСА опубликовало мозаику кратера Шеклтон, демонстрирующую возможности двух лунных орбитальных камер, которые дают ценную информацию о регионе Южного полюса Луны. Изображение, построенное с использованием данных камеры Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) и ShadowCam, показывает как освещенные, так и затененные области Луны.

LROC работает с 2009 года и отлично справляется с получением детальных изображений лунной поверхности. Однако его ограничения заключаются в фотографировании постоянно затененных областей, где отсутствует прямой солнечный свет. Именно здесь в игру вступает ShadowCam, инструмент НАСА на борту космического корабля «Данури». ShadowCam, запущенный в августе 2022 года, невероятно чувствителен к свету — в 200 раз больше, чем LROC. Он использует солнечный свет, отраженный от объектов Луны или Земли, для получения изображений затененных областей.

Комбинация изображений с обеих камер позволяет исследователям создать комплексное визуальное представление лунного ландшафта, включая геологические характеристики как самых ярких, так и самых темных частей Луны. В мозаике постоянно затененные участки, такие как внутреннее дно и стены кратера Шеклтон, являются результатом изображений ShadowCam, а освещенные солнцем области, такие как край и бока кратера, — из LROC.

Исключительная светочувствительность ShadowCam предоставила ученым подробные изображения постоянно затененных областей Луны, в частности южного полюса Луны. Этот регион представляет большой интерес для научных исследований, поскольку считается, что он содержит отложения льда и других замороженных летучих веществ. Эти ресурсы, состоящие из водорода и кислорода, потенциально могут стать ракетным топливом и системами жизнеобеспечения.

Это сотрудничество между LROC и ShadowCam приближает нас к пониманию загадок Южного полюса Луны, которые остаются неисследованными людьми. Ценные данные и идеи, полученные из этих изображений, способствуют нашим знаниям о лунном ландшафте и прокладывают путь для будущих лунных миссий.

Определения:
– Камера Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) – прибор на борту Lunar Reconnaissance Orbiter НАСА, который снимает подробные изображения лунной поверхности.
– ShadowCam – светочувствительный прибор на борту космического корабля «Данури», который снимает изображения затененных областей на Луне.
– Кратер Шеклтон – лунный кратер, расположенный недалеко от Южного полюса Луны.

источники:
– НАСА – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства
– Живая мята
– Университет штата Аризона

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

ISRO продолжает попытки установить контакт с посадочным модулем и марсоходом Чандраяана-3

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Астронавт Фрэнк Рубио сожалеет о продлении миссии

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Исследователи создают синтетические виды без биохимии и соблюдают эволюционные принципы

сентябрь 24, 2023 Габриэль Бота

Вы пропустили

Наука

ISRO продолжает попытки установить контакт с посадочным модулем и марсоходом Чандраяана-3

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Астронавт Фрэнк Рубио сожалеет о продлении миссии

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Исследователи создают синтетические виды без биохимии и соблюдают эволюционные принципы

сентябрь 24, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Карибская коробчатая медуза учится избегать препятствий

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев