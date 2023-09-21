НАСА объединило изображения Луны, чтобы раскрыть регион Южного полюса Луны

НАСА опубликовало мозаику кратера Шеклтон, демонстрирующую возможности двух лунных орбитальных камер, которые дают ценную информацию о регионе Южного полюса Луны. Изображение, построенное с использованием данных камеры Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) и ShadowCam, показывает как освещенные, так и затененные области Луны.

LROC работает с 2009 года и отлично справляется с получением детальных изображений лунной поверхности. Однако его ограничения заключаются в фотографировании постоянно затененных областей, где отсутствует прямой солнечный свет. Именно здесь в игру вступает ShadowCam, инструмент НАСА на борту космического корабля «Данури». ShadowCam, запущенный в августе 2022 года, невероятно чувствителен к свету — в 200 раз больше, чем LROC. Он использует солнечный свет, отраженный от объектов Луны или Земли, для получения изображений затененных областей.

Комбинация изображений с обеих камер позволяет исследователям создать комплексное визуальное представление лунного ландшафта, включая геологические характеристики как самых ярких, так и самых темных частей Луны. В мозаике постоянно затененные участки, такие как внутреннее дно и стены кратера Шеклтон, являются результатом изображений ShadowCam, а освещенные солнцем области, такие как край и бока кратера, — из LROC.

Исключительная светочувствительность ShadowCam предоставила ученым подробные изображения постоянно затененных областей Луны, в частности южного полюса Луны. Этот регион представляет большой интерес для научных исследований, поскольку считается, что он содержит отложения льда и других замороженных летучих веществ. Эти ресурсы, состоящие из водорода и кислорода, потенциально могут стать ракетным топливом и системами жизнеобеспечения.

Это сотрудничество между LROC и ShadowCam приближает нас к пониманию загадок Южного полюса Луны, которые остаются неисследованными людьми. Ценные данные и идеи, полученные из этих изображений, способствуют нашим знаниям о лунном ландшафте и прокладывают путь для будущих лунных миссий.

Определения:

– Камера Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) – прибор на борту Lunar Reconnaissance Orbiter НАСА, который снимает подробные изображения лунной поверхности.

– ShadowCam – светочувствительный прибор на борту космического корабля «Данури», который снимает изображения затененных областей на Луне.

– Кратер Шеклтон – лунный кратер, расположенный недалеко от Южного полюса Луны.

источники:

– НАСА – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства

– Живая мята

– Университет штата Аризона