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Космический телескоп НАСА «Хаббл» сделал потрясающие изображения галактик

ByРоберт Эндрю

Октябрь 10, 2023
Космический телескоп НАСА «Хаббл» сделал потрясающие изображения галактик

Космический телескоп НАСА «Хаббл» недавно поделился захватывающими изображениями нескольких галактик, позволив ученым и энтузиастам поближе взглянуть на чудеса нашей Вселенной.

Одна из представленных галактик — NGC 6951, промежуточная спиральная галактика, расположенная на расстоянии 78 миллионов световых лет в созвездии Цефея. На изображении видны яркие синие спиральные рукава, окружающие сияющий белый центр галактики.

На другом изображении NGC 685 находится в центре внимания на фоне слабо мерцающих звезд. Эта спиральная галактика с перемычкой демонстрирует яркую центральную полосу и изогнутые рукава. Расположенная на расстоянии примерно 58 миллионов световых лет в созвездии Эридана, NGC 685 видна из южного полушария в определенное время года.

Переходя к NGC 5068, изображение, полученное Хабблом, фокусируется на яркой центральной полосе галактики, характеризующейся обилием зрелых звезд. Эта спиральная галактика с перемычкой, расположенная на расстоянии около 20 миллионов световых лет в созвездии Девы, также имеет многочисленные области звездообразования и межзвездную пыль.

На другом изображении Хаббла изображена NGC 1087, спиральная галактика с перемычкой, диаметр которой составляет 87,000 80 световых лет. Расположенная на расстоянии 1087 миллионов световых лет от Земли, NGC XNUMX раскрывает свое величие в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном свете.

Наконец, космический телескоп «Хаббл» демонстрирует вид линзовидной галактики NGC 612 с ребра. На изображении запечатлена яркая оранжевая и синяя полоса с видимыми и инфракрасными возможностями «Хаббла». Расположенная примерно в 400 миллионах световых лет от Земли, NGC 612 может похвастаться массой, примерно в 1.1 триллиона раз превышающей массу нашего Солнца.

Эти захватывающие дух изображения не только захватывают наше воображение, но и дают ценную информацию для научных исследований, способствуя нашему пониманию необъятности Вселенной.

Определения:
– Промежуточная спиральная галактика: тип галактики с признаками спирали как с перемычкой, так и без нее.
– Спиральная галактика с перемычкой: спиральная галактика со структурой в форме перемычки в центральной области.
– Область звездообразования: область внутри галактики, где активно формируются звезды.
– Межзвездная пыль: мелкие частицы твердого вещества, обнаруженные между звездами в галактике.

источники:
– Космический телескоп НАСА Хаббл

By Роберт Эндрю

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