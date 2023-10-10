Космический телескоп НАСА «Хаббл» сделал потрясающие изображения галактик

Космический телескоп НАСА «Хаббл» недавно поделился захватывающими изображениями нескольких галактик, позволив ученым и энтузиастам поближе взглянуть на чудеса нашей Вселенной.

Одна из представленных галактик — NGC 6951, промежуточная спиральная галактика, расположенная на расстоянии 78 миллионов световых лет в созвездии Цефея. На изображении видны яркие синие спиральные рукава, окружающие сияющий белый центр галактики.

На другом изображении NGC 685 находится в центре внимания на фоне слабо мерцающих звезд. Эта спиральная галактика с перемычкой демонстрирует яркую центральную полосу и изогнутые рукава. Расположенная на расстоянии примерно 58 миллионов световых лет в созвездии Эридана, NGC 685 видна из южного полушария в определенное время года.

Переходя к NGC 5068, изображение, полученное Хабблом, фокусируется на яркой центральной полосе галактики, характеризующейся обилием зрелых звезд. Эта спиральная галактика с перемычкой, расположенная на расстоянии около 20 миллионов световых лет в созвездии Девы, также имеет многочисленные области звездообразования и межзвездную пыль.

На другом изображении Хаббла изображена NGC 1087, спиральная галактика с перемычкой, диаметр которой составляет 87,000 80 световых лет. Расположенная на расстоянии 1087 миллионов световых лет от Земли, NGC XNUMX раскрывает свое величие в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном свете.

Наконец, космический телескоп «Хаббл» демонстрирует вид линзовидной галактики NGC 612 с ребра. На изображении запечатлена яркая оранжевая и синяя полоса с видимыми и инфракрасными возможностями «Хаббла». Расположенная примерно в 400 миллионах световых лет от Земли, NGC 612 может похвастаться массой, примерно в 1.1 триллиона раз превышающей массу нашего Солнца.

Эти захватывающие дух изображения не только захватывают наше воображение, но и дают ценную информацию для научных исследований, способствуя нашему пониманию необъятности Вселенной.

Определения:

– Промежуточная спиральная галактика: тип галактики с признаками спирали как с перемычкой, так и без нее.

– Спиральная галактика с перемычкой: спиральная галактика со структурой в форме перемычки в центральной области.

– Область звездообразования: область внутри галактики, где активно формируются звезды.

– Межзвездная пыль: мелкие частицы твердого вещества, обнаруженные между звездами в галактике.

источники:

– Космический телескоп НАСА Хаббл