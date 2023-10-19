Новое изображение НАСА показывает кольцевое солнечное затмение над Северной Америкой

Недавнее изображение, опубликованное НАСА, демонстрирует невероятный момент, когда миллионы американцев стали свидетелями кольцевого солнечного затмения 14 октября. На изображении, полученном камерой НАСА EPIC на борту Обсерватории глубокого космического климата, видно, как Земля потемнела, когда Луна проходит перед Солнцем.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда тень Луны пересекает Землю, создавая эффект «огненного кольца» для тех, кто находится в нужном месте в нужное время. Это конкретное затмение было значительным, потому что оно пересекло Соединенные Штаты, чего не происходило с 2012 года.

Изображение было сделано из точки примерно в 1.5 миллионах километров от Земли, между Солнцем и нашей планетой. Такая перспектива заставляет луну казаться на небе меньше, чем она есть на самом деле. Траектория затмения началась в Орегоне и двинулась на юго-восток, его было видно в Орегоне, Неваде, Юте, Нью-Мексико, Техасе, некоторых частях Калифорнии, Айдахо, Колорадо и Аризоне.

Полная тень затмения произошла в 11:58 по центральному летнему времени, и ее могли увидеть только те, кто пользовался соответствующими очками. Во время наблюдения за солнечным затмением важно защищать глаза, чтобы избежать повреждений.

Следующее запланированное кольцевое затмение в США назначено на 21 июня 2039 года, а полное солнечное затмение затмит небо от Техаса до штата Мэн 8 апреля 2024 года. Следите за этими поразительными небесными явлениями!

источники:

- Сканер НАСА EPIC на борту Климатической обсерватории глубокого космоса.

– Редактор National Geographic и эксперт по космосу Элли Янг

– Анжелика Стабиле из Fox News Digital

– Образ жизни Fox News

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