Образец НАСА OSIRIS-REx с астероида Бенну демонстрирует наличие строительных блоков жизни

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx недавно доставил образец грязи с астероида Бенну, и ученые изучают его, чтобы собрать информацию о зарождении Солнечной системы и потенциале жизни на Земле. Всего за несколько недель анализа исследователи уже нашли признаки строительных блоков жизни.

Черные породы образца богаты углеродом, и есть свидетельства наличия воды в минералах. Ученые использовали целый ряд инструментов, в том числе сканирующие электронные микроскопы, инфракрасный анализ, рентгеновскую дифракцию и анализ химических элементов, чтобы получить первоначальное представление о составе реголита, или каменистой грязи, из Бенну. Они сосредоточились на материале, обнаруженном в устройстве для сбора и канистре, поскольку внутренняя часть канистры еще не была открыта.

Первоначальные результаты трехмерной компьютерной модели одной частицы указывают на значительное количество углерода и наличие воды, хотя вода находится не в жидкой форме, а скорее в ловушке минералов. Сам образец выглядит черным и каменистым, вероятно, из-за высокого содержания углерода и присутствия магнетита, распространенного минерала, встречающегося на Земле.

В дальнейшем у ученых есть 12 основных гипотез об образце, которые они намерены проанализировать и интерпретировать. Этот анализ прольет свет на наличие органических соединений, необходимых для жизни, и даст представление об истории Солнечной системы. Части реголита будут отправлены в другие учреждения, а большая часть сохранится для будущих исследований, что позволит будущим поколениям ученых делать дальнейшие открытия.

Хотя эти первоначальные результаты — только начало, и в ближайшие недели, месяцы и годы предстоит узнать гораздо больше, команда OSIRIS-REx оптимистична и уверена, что этот образец обещает впечатляющие открытия.

Источники: НАСА, Инсайдер.