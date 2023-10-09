Исследование астероида Апофис: миссия НАСА OSIRIS-APEX

НАСА и Университет Аризоны перенаправили свой космический корабль OSIRIS-REx для изучения астероида Апофис в рамках расширенной миссии. Апофис, названный в честь египетского бога зла, однажды вызвал беспокойство, когда астрономы обнаружили, что он потенциально может столкнуться с Землей в 2029 году. Однако недавние прогнозы показывают, что такое столкновение крайне маловероятно.

13 апреля 2029 года Апофис пройдет мимо Земли на близком расстоянии и будет виден в бинокль с востока Атлантического океана. Воспользовавшись этим пролетом, миссия НАСА OSIRIS-REx была преобразована в OSIRIS-APEX с упором на детальное изучение Апофиса.

Первоначальной миссией OSIRIS-REx было собрать образцы с астероида Бенну и вернуть их на Землю. Поскольку его образцы надежно хранятся в Космическом центре имени Джонсона НАСА, космический корабль теперь оборудован для выхода на орбиту Апофиса и выполнения операций сближения. Хотя сбор образцов больше невозможен, цель миссии - изучить топографию Апофиса и наблюдать за любыми потенциальными изменениями в его траектории, вызванными его близостью к Земле.

Близкое сближение в 2029 году предоставит уникальную возможность для исследований и научных открытий. Команда по динамике полета космического корабля определила точное место в гравитационном поле Земли, где OSIRIS-APEX может маневрировать для встречи с Апофисом. Этот гравитационный маневр позволит космическому кораблю изучить астероид в непосредственной близости.

Хотя на Землю не повлияет близкое сближение Апофиса, приливная сила нашей планеты может спровоцировать геологические процессы на самом астероиде, такие как оползни. Кроме того, пролет может изменить орбиту Апофиса вокруг Солнца, что приведет к его переводу из группы Атона в группу астероидов Аполлона.

Таким образом, миссия НАСА OSIRIS-APEX предоставляет уникальную возможность изучить астероид Апофис во время его близкого сближения в 2029 году. Наблюдая за его топографией и потенциальными изменениями траектории, ученые надеются получить новое представление о природе и поведении околоземных астероидов.

источники:

- Миссия НАСА OSIRIS-REx

– Центр НАСА по изучению околоземных объектов.