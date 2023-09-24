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Наука

Образец астероида успешно доставлен на Землю космической капсулой НАСА

ByРоберт Эндрю

сентябрь 24, 2023
Образец астероида успешно доставлен на Землю космической капсулой НАСА

Космическая капсула НАСА с самым большим образцом почвы, когда-либо собранным с поверхности астероида, успешно вернулась на Землю. Капсула, являющаяся частью миссии OSIRIS-REx, спрыгнула с парашютом в пустыню штата Юта после того, как ее выпустили из космического корабля-робота. Это был третий случай, когда образец астероида был возвращен на Землю для анализа, причем этот образец является самым большим на сегодняшний день.

Образец был собран три года назад с Бенну, небольшого астероида, богатого углеродом. Бенну классифицируется как «околоземный объект» из-за его непосредственной близости к нашей планете. Он представляет особый интерес для ученых, поскольку его химия и минералогия остались относительно неизменными с момента его образования 4.5 миллиарда лет назад. Астероид может содержать органические молекулы, которые могут дать ценную информацию о происхождении жизни.

Космический корабль OSIRIS-REx, запущенный в 2016 году, провел на орбите Бенну почти два года, прежде чем собрать образец в октябре 2020 года. После отлета от астероида в мае 2021 года космический корабль пролетел 1.9 миллиарда километров обратно на Землю. Во время спуска капсула достигла температуры 2800°C, прежде чем парашюты замедлили ее скорость, что позволило мягко приземлиться в пустыне штата Юта.

Образец, вес которого оценивается примерно в 250 граммов, будет исследован в «чистой комнате» на испытательном и тренировочном полигоне штата Юта, а затем доставлен в Космический центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. Оттуда он будет передан ученым в лабораториях по всему миру для дальнейшего анализа.

Космический корабль OSIRIS-REx, успешно завершивший свою миссию с Бенну, теперь собирается исследовать еще один околоземный астероид под названием Апофис.

By Роберт Эндрю

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