НАСА получает 13-е подряд заключение чистого аудита, демонстрируя приверженность финансовой ответственности

НАСА, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, в очередной раз получило немодифицированное или «чистое» заключение от внешнего аудитора о своей финансовой отчетности за 2023 финансовый год. Это знаменует собой 13-й год подряд, когда агентство удостаивается этой награды.

Аудиторское заключение удостоверяет, что НАСА придерживается Общепринятых принципов бухгалтерского учета для федеральных агентств, обеспечивая уверенность в том, что ее финансовые отчеты и бюджетная отчетность являются точными и надежными. Это подтверждает приверженность НАСА ответственному управлению американскими налоговыми долларами.

Под руководством администратора НАСА Билла Нельсона и финансового директора Маргарет Во Шаус агентство постоянно демонстрирует прозрачность и подотчетность в своих финансовых операциях. Такая приверженность практике финансовой отчетности жизненно важна для успеха НАСА и гарантирует, что американское общество может доверять целям и задачам агентства.

Помимо заключения внешнего аудита, недавно опубликованный финансовый отчет агентства включает важную дополнительную информацию и результаты деятельности на высшем уровне. Этот всеобъемлющий отчет предлагает ценную информацию о финансовых показателях НАСА и подчеркивает значительный вклад агентства в различные области.

Стратегический план НАСА служит основой для достижения его миссии и целей, а финансовый отчет агентства за 2023 год отражает прогресс агентства в достижении этих целей. В отчете демонстрируются достижения НАСА в таких ключевых областях, как исследование космоса, исследования изменения климата, развитие космических технологий и новаторская программа «Артемида».

Используя передовые технологии, такие как космический телескоп Джеймса Уэбба, уделяя особое внимание исследованиям изменения климата, продвигая разнообразие, справедливость, инклюзивность и доступность, а также стимулируя экономический рост, НАСА продолжает лидировать в освоении космоса.

Для получения дополнительной информации о бюджете и финансовом управлении НАСА посетите сайт Официальный сайт НАСА.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Какова цель заключения внешнего аудита?

Заключение внешнего аудита проводится независимым аудитором для оценки финансовой отчетности организации и обеспечения уверенности в ее точности и соответствии принципам бухгалтерского учета.

Вопрос: Как НАСА демонстрирует финансовую ответственность?

НАСА демонстрирует финансовую ответственность посредством прозрачной практики финансовой отчетности, соблюдения принципов бухгалтерского учета и обеспечения точной и достоверной информации о своей финансовой деятельности.

Вопрос: Каково значение получения «чистого» заключения от внешнего аудитора?

Получение «чистого» заключения от внешнего аудитора свидетельствует о том, что финансовая отчетность организации не содержит существенных искажений и соответствует соответствующим стандартам бухгалтерского учета. Это демонстрирует приверженность организации финансовой ответственности и прозрачности.

Вопрос: Каков стратегический план НАСА?

Стратегический план НАСА определяет долгосрочные цели и приоритеты агентства. Он служит дорожной картой для достижения своей миссии и целей, которые охватывают различные области, такие как исследование космоса, исследования, развитие технологий и многое другое.