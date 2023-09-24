Капсула НАСА приземлится в пустыне Юты с крупнейшими образцами астероидов, когда-либо собранными

В воскресенье в пустыне штата Юта должна приземлиться капсула НАСА, которая доставит с собой самые большие образцы астероидов, когда-либо собранные. Зонд Osiris-Rex, запущенный в 2016 году, приземлился на астероиде Бенну и собрал с его поверхности около девяти унций пыли. Ученые стремятся изучить образец, чтобы лучше понять формирование нашей Солнечной системы и то, как Земля стала обитаемой. Образец также даст представление о типах астероидов, которые могут представлять угрозу для Земли.

Администратор НАСА Билл Нельсон назвал возвращение образца «историческим» и сравнимым с возвращением на Землю лунных камней Аполлона. Возвращение капсулы потребует опасного маневра с огненным спуском через атмосферу Земли. Капсула замедлит свой спуск с помощью двух парашютов, что может привести к «жесткой посадке», если они не развернутся правильно. В случае успеха образец будет доставлен в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, штат Техас.

Научное сообщество с нетерпением ожидает результатов анализа образца, которые будут объявлены на пресс-конференции 11 октября. Большая часть образца будет сохранена для будущих исследований, а часть будет использована для непосредственных экспериментов. Часть образцов также будет отправлена ​​в Японию и Канаду, которые являются партнерами миссии.

Изучение астероидов имеет решающее значение для понимания формирования и эволюции Солнечной системы. Ученые полагают, что астероиды доставили на Землю органический материал и, возможно, воду, способствуя развитию жизни. Бенну, в частности, представляет интерес благодаря богатому углеродному составу и наличию молекул воды, запертых в минералах. Понимание состава Бенну также может быть важным для будущих попыток снизить риск столкновения астероида с Землей.

Источники: NPR, Space.com.