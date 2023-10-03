НАСА планирует миссию по обнаружению слабых радиосигналов с обратной стороны Луны

НАСА планирует запустить в 2024 году миссию по размещению небольшого космического корабля на обратной стороне Луны, чтобы обнаружить слабые радиосигналы из далекого прошлого Вселенной. Миссия под названием «Ночь электромагнитного эксперимента на лунной поверхности» (LuSEE-Night) направлена ​​на размещение радиотелескопа на обратной стороне Луны для наблюдения за Вселенной без вмешательства земного радио, телевидения и сигналов мобильных телефонов.

Обратная сторона Луны постоянно защищена от электромагнитного шума Земли, что делает ее идеальным местом для радиотелескопа. Телескоп, состоящий из четырех антенн, расположенных крестом на вращающейся платформе, сможет сканировать радиоволны на длинах волн, которые трудно обнаружить с Земли. Он особенно заинтересован в получении сигналов из Темных веков, периода, когда ранняя Вселенная достаточно остыла, чтобы позволить образование атомов водорода, но до образования первых звезд и галактик.

Миссия LuSEE-Night будет полагаться на спутники связи на лунной орбите для передачи информации обратно на Землю, поскольку она будет находиться вне зоны действия связи. Ему также потребуется подзаряжать свои батареи в течение лунных дней, которые длятся две недели, чтобы функционировать в течение столь же длинных ночей. Ожидается, что миссия продлится 18 месяцев и считается проверкой концепции будущих, более крупных миссий.

источники:

- Breadcrumb Trail Links World News, Breadcrumb Trail Links World News, National Post