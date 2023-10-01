CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

НАСА опубликовало ранее не публиковавшиеся фотографии Панорамы Луны Сатурна

ByРоберт Эндрю

Октябрь 1, 2023
НАСА опубликовало ранее не публиковавшиеся фотографии Панорамы Луны Сатурна

НАСА поделилось новыми изображениями одного из спутников Сатурна, Пана, сравнив его уникальные особенности с различными блюдами. Фотографии были сделаны космическим кораблем Кассини и показывают Луну в беспрецедентных деталях. Хребет вокруг экватора Пана придает ему характерную форму «пельмени», похожую на другую луну под названием Атлас. Пан вращается вокруг Сатурна из разрыва в одном из колец планеты и совершает оборот каждые 13.8 часов на высоте 83,000 XNUMX миль.

Изображения изображают Пана с разных точек зрения: один сверху, другой снизу. Такое изменение углов произошло, когда космический корабль Кассини прошел на расстоянии 15,300 XNUMX миль от Луны, что ознаменовало самую близкую в истории встречу корабля с Паном.

Пан был впервые обнаружен М. Р. Шоуолтером, который использовал изображения, полученные космическим кораблем «Вояджер-2». В настоящее время известно, что Сатурн имеет 145 спутников, по признанию Международного астрономического союза. В мае этого года группа ученых под руководством Эдварда Эштона обнаружила еще 62 спутника. Приток недавно открытых лун привел к заимствованию названий из различных мифологий, выходящих за рамки греко-римской, таких как галльские, инуитские и скандинавские истории.

НАСА уточняет, что Пан, названный в честь греческого бога природы и леса, является сатиром, напоминающим человека с задними ногами и копытами козла.

Эти захватывающие изображения дают ценную информацию о составе и характеристиках спутника Сатурна Пана, что еще больше расширяет наше понимание разнообразной и сложной природы Солнечной системы.

источники:
– НАСА (www.nasa.gov)
– Space.com (www.space.com)
– Fox News (www.foxnews.com)

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

Прорывной биосенсор на основе белка разработан для обнаружения мин и неразорвавшихся боеприпасов на основе тротила

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Марсоход НАСА Perseverance запечатлел марсианского пылевого дьявола в кратере Джезеро

Октябрь 3, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Астероид 2008 QY: подробности и возможные последствия

Октябрь 3, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Прорывной биосенсор на основе белка разработан для обнаружения мин и неразорвавшихся боеприпасов на основе тротила

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Марсоход НАСА Perseverance запечатлел марсианского пылевого дьявола в кратере Джезеро

Октябрь 3, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Астероид 2008 QY: подробности и возможные последствия

Октябрь 3, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Микробиология суппуративного гидраденита и ее связь с микробиомом кожи: идеи Тамии Харрис-Трин, доктора медицинских наук, доктора философии

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев