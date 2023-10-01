НАСА поделилось новыми изображениями одного из спутников Сатурна, Пана, сравнив его уникальные особенности с различными блюдами. Фотографии были сделаны космическим кораблем Кассини и показывают Луну в беспрецедентных деталях. Хребет вокруг экватора Пана придает ему характерную форму «пельмени», похожую на другую луну под названием Атлас. Пан вращается вокруг Сатурна из разрыва в одном из колец планеты и совершает оборот каждые 13.8 часов на высоте 83,000 XNUMX миль.

Изображения изображают Пана с разных точек зрения: один сверху, другой снизу. Такое изменение углов произошло, когда космический корабль Кассини прошел на расстоянии 15,300 XNUMX миль от Луны, что ознаменовало самую близкую в истории встречу корабля с Паном.

Пан был впервые обнаружен М. Р. Шоуолтером, который использовал изображения, полученные космическим кораблем «Вояджер-2». В настоящее время известно, что Сатурн имеет 145 спутников, по признанию Международного астрономического союза. В мае этого года группа ученых под руководством Эдварда Эштона обнаружила еще 62 спутника. Приток недавно открытых лун привел к заимствованию названий из различных мифологий, выходящих за рамки греко-римской, таких как галльские, инуитские и скандинавские истории.

НАСА уточняет, что Пан, названный в честь греческого бога природы и леса, является сатиром, напоминающим человека с задними ногами и копытами козла.

Эти захватывающие изображения дают ценную информацию о составе и характеристиках спутника Сатурна Пана, что еще больше расширяет наше понимание разнообразной и сложной природы Солнечной системы.

источники:

– НАСА (www.nasa.gov)

– Space.com (www.space.com)

– Fox News (www.foxnews.com)