Зонд НАСА начинает путешествие к загадочному металлическому астероиду Психика

Космический корабль НАСА под названием «Психея» был запущен в космос с мыса Канаверал во Флориде, чтобы посетить астероид под названием 16 «Психея». Считается, что этот металлический мир на 60% состоит из железа и никеля и, возможно, является остатком ядра объекта, похожего на планету. «Психея» отправится в шестилетнее путешествие протяженностью 3.5 миллиарда километров к месту назначения, расположенному в регионе между орбитами Марса и Юпитера.

Цель миссии - дать новое представление о составе и структуре астероидов. Из полутора миллионов известных астероидов Солнечной системы только девять имеют схожие свойства с Психеей, что делает ее редким и важным объектом изучения. По прибытии в августе 2029 года космический корабль будет вращаться вокруг Психеи на разных расстояниях, чтобы составить карту ее формы, внутренней структуры и состава.

Ученые ожидают открытий, которые будут сделаны во время этой миссии. Ожидается, что удары небольших высокоскоростных микрометеороидов о металлические объекты в космосе создадут остроконечный вид, который можно будет наблюдать на поверхности Психеи. Также были обнаружены дополнительные компоненты, потенциально желтовато-зеленые, богатые серой породы. Астрономические инструменты будут использоваться для сбора данных и установления истинной природы Психеи, включая расшифровку ее магнитного поля.

Уникальный состав Психеи вызвал интерес к потенциальным возможностям добычи полезных ископаемых в космосе. Возможная стоимость ресурсов астероида оценивается в триллионы долларов. Однако эксперты предполагают, что развитие такой отрасли еще далеко в будущем и принесет пользу в первую очередь космическим полетам за счет использования добытых материалов в качестве топлива и освоения дальнего космоса.

Миссия «Психея» также проверит и оценит две технологии для будущих целей освоения космоса. Космический корабль будет использовать электрическую двигательную установку, используя солнечную энергию для ускорения потока ксенонового газа для тяги. Кроме того, для увеличения скорости передачи данных будут использоваться лазерные лучи.

НАСА пообещало сделать все изображения Психеи доступными для общественности в течение получаса после ее возвращения на Землю.

источники:

Reuters

BBC