Новый зонд НАСА отправляется в путешествие в загадочный металлический мир

Новый зонд НАСА был запущен с мыса Канаверал во Флориде, чтобы посетить интригующий объект в нашей Солнечной системе. Космический корабль под названием «Психея» направляется к астероиду «16 Психея», состоящему на 60 процентов из железа и никеля. Ученые полагают, что этот астероид может быть ядром объекта, похожего на планету, с которого были удалены каменистые слои. «Психея» является крупнейшим известным объектом такого типа и, как ожидается, позволит по-новому взглянуть на состав и структуру металлических миров в космосе.

Главный исследователь, профессор Линди Элкинс-Тантон из Университета штата Аризона, выразила волнение по поводу посещения мира, который никогда раньше не видели близко. Ожидается, что космический корабль достигнет 16 Психеи в августе 2029 года, когда он будет вращаться вокруг астероида на разных расстояниях, чтобы составить карту его формы и проанализировать его внутреннюю структуру и состав. Ожидается, что изображения, сделанные во время этой миссии, будут захватывающими.

Ученых особенно интересует, как на поверхность астероида повлияли микрометеороиды в космосе, из-за которых металлические предметы со временем могут приобретать остроконечный вид. Эти удары, возможно, создали слой металлического песка на поверхности Психеи. Телескопы также обнаружили на астероиде дополнительные компоненты, потенциально включающие желтовато-зеленые, богатые серой камни, а также металлические скалы, образовавшиеся в результате охлаждения и растрескивания в течение миллиардов лет.

Существуют две ведущие теории о происхождении Психеи. Один предполагает, что это обнаженное ядро ​​разрушенной планеты, а другой предполагает, что это первичное нерасплавленное тело, состоящее из самых ранних материалов в Солнечной системе. Приборы космического корабля помогут определить правду о формировании астероида. Если Психея действительно является ядром погибшей планеты, она может обладать «ископаемым» магнитным полем, подобным жидкому ядру Земли.

Помимо своей научной ценности, Психея также может обладать огромным экономическим потенциалом. Была поднята возможность добычи полезных ископаемых на астероидах, поскольку на Землю упали металлические метеориты, имеющие состав, аналогичный Психее. Однако эксперты полагают, что добыча полезных ископаемых на астероидах, скорее всего, будет использоваться в целях освоения космоса, например, для добычи ресурсов в качестве топлива для миссий в дальний космос. Психея расположена на значительном расстоянии от Земли, что делает добычу полезных ископаемых на данном этапе неосуществимой.

Миссия «Психея» также испытает две технологии, которые могут сыграть важную роль в будущих космических миссиях. Одним из них является электрическая двигательная установка, которая использует солнечную энергию для возбуждения и ускорения потока ксенонового газа для обеспечения постоянной тяги. Другая технология предполагает использование лазерных лучей для увеличения скорости передачи данных. Команда миссии НАСА обязалась сделать все изображения, сделанные во время миссии, доступными для общественности в течение 30 минут после ее возвращения на Землю.

Источник: BBC News