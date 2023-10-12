Новое исследование обнаруживает связь между чрезмерным проведением времени перед экраном и проблемами психического здоровья

Недавнее исследование пролило свет на вредное воздействие чрезмерного времени перед экраном на психическое здоровье. В исследовании, проведенном группой исследователей, изучались привычки людей, которые проводили продолжительное время перед экранами, включая смартфоны, планшеты и компьютеры.

Результаты исследования выявили сильную корреляцию между чрезмерным проведением времени перед экраном и повышенным риском проблем психического здоровья, таких как тревога и депрессия. Исследователи обнаружили, что люди, которые проводят за экранами более четырех часов в день, значительно чаще испытывают симптомы этих заболеваний.

Эксперты полагают, что одной из основных причин такой корреляции является влияние экранов на режим сна. Синий свет, излучаемый экранами, может нарушить естественный цикл сна и бодрствования организма, что приводит к нарушениям сна и бессоннице. Недостаток качественного сна связан с различными расстройствами психического здоровья, включая тревогу и депрессию.

Кроме того, чрезмерное времяпровождение перед экраном может способствовать снижению физической активности и социальной изоляции. Когда люди проводят долгие часы перед экранами, они часто ведут малоподвижный образ жизни и упускают возможности для физических упражнений и социального взаимодействия. Отсутствие физической активности и человеческого общения может иметь пагубные последствия для психического благополучия.

Чтобы бороться с негативными последствиями чрезмерного экранного времени, эксперты рекомендуют проводить периоды без экрана в течение дня. Это позволяет людям отдыхать от экранов и заниматься другими видами деятельности, способствующими психическому здоровью, такими как физические упражнения, чтение или проведение времени с близкими. Создание здорового баланса между временем, проведенным перед экраном, и занятиями в автономном режиме имеет важное значение для поддержания общего благополучия.

В заключение, недавнее исследование подчеркивает потенциальную опасность чрезмерного времени перед экраном для психического здоровья. Это служит напоминанием людям о необходимости помнить о своих привычках перед экраном и принимать активные меры для защиты своего психического благополучия. Найдя здоровый баланс и включив периоды без экрана, люди могут снизить риск возникновения проблем с психическим здоровьем, связанных с чрезмерным проведением перед экраном.

источники:

– Мэтью Фелан, Dailymail.Com

– Американская психиатрическая ассоциация

Примечание. URL-адреса удалены из источников.