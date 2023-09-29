НАСА учредило премию «Катализатор космических технологий» для поощрения взаимодействия и разнообразия

Управление космических технологий НАСА (STMD) представило новую инициативу, направленную на расширение сети исследователей и содействие эффективным подходам к взаимодействию в рамках своего портфеля инноваций и партнерства на ранней стадии (ESIP). Премия НАСА «Катализатор космических технологий» направлена ​​на признание отдельных лиц и организаций, которые успешно привлекли недостаточно представленных и разнообразных новаторов в области космических технологий, исследователей, технологов и предпринимателей.

Цель этой инициативы — активизировать информационно-просветительскую работу, снизить входные барьеры и привлечь высококачественные предложения от широкого круга исследователей. Содействуя разнообразию, НАСА надеется стимулировать инновации в космических технологиях, что приведет к улучшению исследований, более глубоким открытиям и достижениям в области пилотируемых космических полетов.

Победители премии получат по 25,000 XNUMX долларов каждый, а группа победителей будет приглашена на личное мероприятие в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА в Мэриленде. В ходе этого мероприятия НАСА стремится изучить передовой отраслевой опыт привлечения и создания разнообразного сообщества профессионалов в области космических технологий. Эти знания послужат основой для будущих планов НАСА и повысят потенциал партнерства.

Премия открыта для частных лиц, преподавателей, наставников, университетов, некоммерческих организаций, предприятий и других организаций. Заинтересованным заявителям необходимо зарегистрироваться и заполнить форму заявки на сайте конкурса. Они также должны предоставить рекомендации и короткое видео, объясняющее их текущие подходы к взаимодействию, препятствия, которые они преодолели, и то, как инвестиции НАСА будут способствовать их работе.

Агентство стремится создать сеть сторонников космических технологий НАСА, которые будут предоставлять возможности финансирования своим сообществам и новые идеи НАСА. Сотрудничая с отдельными лицами и организациями, уже работающими с недостаточно представленными группами, НАСА надеется улучшить свое будущее взаимодействие и усилия по наращиванию потенциала.

Заинтересованные лица и организации могут зарегистрироваться онлайн до 8 февраля 2024 г. и должны подать заявки до 22 февраля 2024 г.

Источник: НАСА

Определения:

– Управление космических технологий (STMD): организация в составе НАСА, ответственная за разработку преобразующих космических технологий.

– Инновации и партнерство на ранней стадии (ESIP): портфель в рамках STMD, который поддерживает и продвигает исследования и разработки на ранней стадии в области космических технологий.

источники:

– НАСА: www.spacetechcatalystprize.org.