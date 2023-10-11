НАСА и SpaceX готовятся к миссии на астероид Психея-16

НАСА и SpaceX Илона Маска объединяют усилия для революционной миссии на астероид Психея 16. Эта миссия потенциально может раскрыть важную информацию о происхождении нашей Солнечной системы. Кроме того, считается, что астероид содержит достаточно металла, чтобы каждый человек на Земле стал миллиардером.

Космический корабль под названием «Психея» планируется запустить из Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде. Он направится к астероиду, расположенному на дальнем краю пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Однако, в отличие от предыдущих миссий, Психея не вернется на Землю.

Как только он прибудет, спутник будет исследовать материал с астероида, который существовал с первых дней существования нашей Солнечной системы. Это дает ученым уникальную возможность изучить металлический астероид и получить представление о формировании таких планет, как Земля.

Однако возвращение астероида на Землю в настоящее время технологически неосуществимо. Более того, попытки вывести его на стабильную орбиту могут иметь катастрофические последствия.

Космический корабль достигнет пункта назначения в августе 2029 года после гравитационного маневра вокруг Марса в 2026 году. Во время миссии «Психея» будет вращаться вокруг астероида с поразительной скоростью 430 миль в час, используя новейшие двигатели НАСА с эффектом Холла. ', чтобы сохранить свою позицию.

Миссия будет разделена на пять этапов, в каждом из которых будут использоваться разные инструменты для изучения астероида с разных расстояний. Особый интерес для ученых представляет место падения астероида шириной 173 мили. Это место удара может предоставить ценную информацию о формировании планеты и заменить недоступное железное ядро ​​Земли.

В целом, миссия на Психею-16 представляет собой значительный шаг вперед в нашем понимании зарождения Солнечной системы. Изучая этот богатый металлами астероид, ученые надеются получить ценную информацию о формировании нашей собственной планеты и других подобных ей планет.

Источник: Irish Sun, исследователи Университета штата Аризона.